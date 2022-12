Giorgetti: nessun condono, non è direzione governo. Corte dei Conti: misure contanti e pos incoerenti con Pnrr

«Pil quasi 2% nel 2024,impegno superare stime 2025»

Capitolo crescita. Nel quadro macroeconomico programmatico, in presenza di una corposa manovra di bilancio, «prevediamo che la crescita del Pil acceleri a quasi il 2 per cento nel 2024. Il successivo rallentamento all’1,3% previsto per il 2025 è di natura prudenziale e riflette la consuetudine per cui la previsione di medio termine debba ’piegare’ verso il tasso di crescita potenziale stimato per l’economia italiana. Il nostro impegno è di conseguire un tasso di crescita del Pil assai più elevato di quanto indicato dal quadro programmatico anche nel 2025». Il tutto sottolineando che la manovra si muove nella linea «della sostenibilità finanza pubblica».

Illustrando le misure contenuta in manovra, il ministro ha aggiunto che «tutte queste misure ammontano, nel complesso, a circa 42 miliardi nel periodo 2023-2039, aggiuntivi rispetto a quelli già stanziati a legislazione vigente nel bilancio dello Stato. A questi interventi si aggiungono quelli per favorire la crescita e gli investimenti privati per circa 8 miliardi»

«Inflazione mette a rischio sopravvivenza imprese»

Tuttavia il ministro non ha nascosto le difficoltà dell’economia «di fronte a un forte rialzo dell’inflazione». L’impennata del costo dell’energia «mette a rischio di sopravvivenza le nostre imprese, non solo quelle energetiche». Non solo. «L’impatto sui bilanci familiari è particolarmente grave per fasce di popolazione con redditi più bassi».

«Lavoriamo a proroga misure imprese Sud»

Giorgetti ha aggiunto infine che per il Mezzogiorno, «stiamo predisponendo misure per la proroga di alcuni interventi, quali le agevolazioni fiscali in favore delle imprese che acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate in quei territori, nonché prevedendo la proroga dei crediti d’imposta per gli investimenti effettuati nelle Zone Economiche Speciali e nelle Zone Logistiche Semplificate e per le attività di ricerca e sviluppo in favore delle imprese localizzate nelle regioni del Mezzogiorno».