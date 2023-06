Giorgetti: «Pericolo concreto di stretta al credito». Ma lo spettro è già realtà: a maggio prestiti in calo dell’1%

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il governo italiano è preoccupato di una “stretta del credito” causata dall’aumento repentino dei tassi e da altre misure e norme europee, stretta che causerebbe danni all’economia italiana, fortemente dipendente dal canale bancario. Un rischio che il comparto, seppure preoccupato per l’azione troppo repentina della Bce, ha fino a ora sempre ridimensionato, rimandando più che altro a un problema sul lato della domanda, ad esempio per spiegare il calo degli impieghi che a maggio ha superato l’1%.

L’allarme di Giorgetti

Ad esprimere il timore del credit crunch è stato il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti in un faccia a faccia con i vertici delle principali banche durante il comitato esecutivo dell’Abi. Secondo il ministro «esiste complessivamente la necessità del sistema bancario di aiutare in questa fase di incertezza e di transizione l’economia italiana e soprattutto l’economia reale».

Sale la stretta sul credito: a maggio prestiti in calo dell'1,1%

Ed è stata proprio l’Abi in un recente bollettino mensile a mettere in evidenza che a maggio 2023, i prestiti a imprese e famiglie sono scesi dell'1,1% rispetto a un anno prima (crescevano del 3,2% a giugno 2022), mentre ad aprile avevano registrato un calo dello 0,3%, quando i prestiti alle imprese erano diminuiti dell'1,9% e quelli alle famiglie erano cresciuti dell'1,4%. Questa evidenza, ha ricordato l’Abi, emerge dalle stime basate sui dati pubblicati dalla Banca d'Italia, relativi ai finanziamenti a imprese e famiglie (calcolati includendo i prestiti cartolarizzati e al netto delle variazioni delle consistenze non connesse con transazioni, ad esempio, variazioni dovute a fluttuazioni del cambio, ad aggiustamenti di valore o a riclassificazioni). Il tasso medio ponderato sul totale dei prestiti a famiglie e società non finanziarie è risultato pari al 4,12% (2,21% a giugno 2022; 6,16% a fine

2007).