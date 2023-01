Giorgetti: «Proroga misure contro caro energia e riforma su plusvalenze calcio»

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Il Governo prepara un intervento sulle plusvalenze nel calcio, con l’obiettivo di riscrivere le regole in materia nel Testo unico delle imposte sui redditi, perché «lo Stato non può riconoscerne l’esistenza». È l’annuncio fatto dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti in apertura dell’edizione 2023 di Telefisco. E non è il solo: il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo ha spiegato i dettagli del prossimo intervento in preparazione sull’Ires. Mentre il direttore dell’agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini ha misurato il valore del taglio delle minicartelle, disposto con la pace fiscale: circa 18 miliardi di euro.



Le plusvalenze nel calcio

«Come ministero dell’Economia e Finanze – ha spiegato Giorgetti - abbiamo assistito a un dibattito pubblico in cui si dà per scontato che ci sia il ricorso sistematico a plusvalenze fittizie nel mondo delle società professionistiche di calcio». Un dibattito sul quale è arrivato il momento di intervenire.

Loading...

«Se lo Stato è un’istituzione seria, vuole capire che cosa significa questo fittizio, visto che è portato in bilancio. Quindi qui al Mef, stiamo riflettendo se la normativa fiscale, l’articolo 86 del testo unico sulle imposte dei redditi, in qualche modo fotografa in modo coerente e corretto questo fenomeno. Quindi non escludo anche novità o proposte del governo in questo senso». La norma, insomma, «potrebbe cambiare, nel senso che abbiamo avviato un’analisi rispetto a un fenomeno che, ribadisco, tutti quanti dicono avvenga, ma se così è non credo che lo Stato possa in qualche modo riconoscere l’esistenza di plusvalenze fittizie».

Energia: proroga allo studio

Sul caro energia, invece, è in vista una proroga. «Sicuramente c’è l’andamento dei prezzi che in qualche modo è mutato e speriamo che continui nella sua discesa - ha detto Giorgetti -. Però noi dovremo rimettere mano a queste misure, sicuramente andranno prorogate. Probabilmente non nella stessa forma, stiamo studiando dei meccanismi, ho già avuto modo di dirlo, che siano magari più efficienti in termini di aiuto e più flessibili rispetto all’andamento anche dei consumi e che orientino e premino i comportamenti virtuosi per quanto riguarda il risparmio energetico».

Se ne sta discutendo a livello europeo - ha detto il ministro - «per trovare anche una forma omogenea da applicare in tutta Europa. E anche in questo caso è molto complicato e difficile. Ma quello che posso confermare è che prima del primo di aprile il Governo italiano in qualche modo interverrà per prorogare le misure di mitigazione di prezzo a famiglie e imprese, probabilmente in una forma diversa rispetto a quella che fino ad oggi abbiamo visto».