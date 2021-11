Giorgetti rilancia Draghi: dal Colle può guidare convoglio

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nella scia del partito pro Mario Draghi al Colle che sta crescendo vistosamente negli ultimi giorni, si piazza ora Giancarlo Giorgetti. Il ministro leghista dello Sviluppo economico evoca in realtà l’ipotesi come piano B, preferendo che Sergio Mattarella si allunghi nel suo ruolo fino a fine legislatura, nel 2023. «La soluzione sarebbe stata confermare Mattarella ancora per un anno. Se questo non è possibile, va bene Draghi, che potrebbe guidare il convoglio anche da fuori. Sarebbe un semipresidenzialismo de facto» ha detto nell’anticipazione dell’ultimo libro di Bruno Vespa.

Solo Fdi per il voto anticipato

Insomma sembra ormai quasi sdoganato l’addio al voto anticipato. A invocarlo è rimasto solo il partito di Giorgia Meloni, che lo indica come “via maestra” e condizione per il sì a Draghi presidente della Repubblica. Agli antipodi, Giuseppe Conte. Per il M5s, nessuna preclusione all’ex governatore di Bankitalia ma «qualunque sia la soluzione, non ravviso le condizioni per andare a votare un attimo dopo», sentenzia il leader.

Ipotesi semi-presidenzialismo de facto

Intanto la proposta del numero due del Carroccio spariglia il dibattito alimentando la “saga” sul Quirinale, già aperta nonostante manchino tre mesi al 3 febbraio, quando si concluderà il mandato di Mattarella. La contesa del resto è già complessa, tra autocandidature più o meno esplicite, veleni e condizioni come il voto anticipato. Su questa il ministro dello Sviluppo economico dice “no” suggerendo un escamotage: «Il presidente della Repubblica allarga le sue funzioni, approfittando di una politica debole». Più o meno come fece a suo tempo il presidente Napolitano? «Lui l’ha fatto dinanzi a un mondo politico spaesato. Draghi baderebbe all’economia», chiarisce netto.

Franco in pole per Chigi

Ma lo scenario prospettato da Giorgetti è di difficile realizzazione, non c’è spazio nell’attuale Costituzione per un semipresidenzialismo reale. Di fronte a un’eventuale candidatura di Draghi al Quirinale, l’esecutivo potrebbe andare avanti affidando ad esempio l’interim all’attuale ministro dell’Economia, Franco oppure al ’decano’ fra i ministri, cioè Renato Brunetta. Un altro modo per mostrare, soprattutto all’Europa, che l’Italia tiene una certa continuità istituzionale, proprio quando c’è da gestire i fondi del Recovery e le riforme collegate.