Giorgetti: «Sul pacchetto clima difenderemo l’industria»

1' di lettura

La posizione del governo nei confronti del pacchetto “Fit for 55” presentato dalla Commissione europea su ambiente e clima è apparsa subito di retroguardia agli occhi degli ambientalisti. Ma il ministro per lo Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti la vede così: «Parliamo di un paese ad alta vocazione industriale e con caratteristiche manifatturiere praticamente uniche. Saremo molto fermi su questo punto, non possiamo tollerare la replica di quanto accaduto con le linee guida sulla plastica monouso. La specificità dell’industria manifatturiera italiana, che rischia di essere la più esposta alle misure proposte, è un dato che non si può eludere. Chiediamo un’analisi di impatto prima di fare scelte penalizzanti». Questo e molto altro chiarisce Giorgetti in un colloquio con il Sole 24 Ore la cui versione integrale è pubblicata a pagina 2 del quotidiano in edicola oggi.

Loading...