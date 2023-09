Giorgetti, Superbonus nel mirino: «Ingessa il bilancio e lascia pochi margini per altro»

A conti fatti, Giorgetti a Cernobbio rinsalda la linea del «realismo prudente» che è stata portata avanti fin qui. Ma spiega che il Governo italiano non può fare tutto da solo se non cambia l'aria nell'Unione europea, chiamata niente meno che a «cogliere il senso della storia» nella costruzione del nuovo Patto di stabilità e crescita. Perché, rimarca l'inquilino di Via XX Settembre, «siamo tutti uniti nel sostegno all'Ucraina, ma se per continuare su questa strada fossimo costretti a ridurre le pensioni degli italiani la cosa sarebbe un po' più difficile da spiegare». Allo stesso modo, «se ci si chiede una certa politica di transizione energetica non si può trattare questa spesa come le uscite per gli stipendi pubblici».

Gli sforzi a cui Europa e Italia sono chiamate sono grandi. Se Bruxelles non può chinarsi sulle tabelle contabili senza vedere la guerra e gli shock conseguenti su inflazione, commercio internazionale e politica monetaria, Roma deve nell'ottica di Giorgetti cambiare radicalmente rotta rispetto a una politica dei bonus che «generano aspettative di conferma e di rendite a vita». Rendite che ora sono chiamate a pagare pegno, come le banche. E come gli alleati di governo alla caccia di dividendi elettorali in vista delle Europee di giugno.

