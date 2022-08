Giorgetto Giugiaro e i tre principi base del car design contemporaneo

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

I miti si raccontano con poche parole e molti numeri. Quelli di Giorgetto Giugiaro fanno impressione anche solo a elencarli senza commenti: oltre 300 vetture dal 1968 a oggi (alcune insieme al figlio Fabrizio con cui ha fondato nel 2015 la società indipendente GFG Style), 7 lauree ad honorem, 5 Compasso d'Oro, “Car Designer del Secolo” a Las Vegas, “Palme d'Honneur” a Parigi, Cavaliere del Lavoro dal presidente della Repubblica Italiana, Carlo Azeglio Ciampi. A 84 anni ha il dinamismo e la libertà di pensiero di chi ha fatto la storia dell'automobile, ma non ha nessuna intenzione di parlare solo al passato. Forse per questo non fa sconti a nessuno quando tratta di design contemporaneo. «Ormai, nella progettazione, abbiamo strumenti che ci assistono sotto ogni aspetto e in ogni direzione, ma non possiamo permetterci, per attirare l'attenzione, di inseguire l'originalità a tutti i costi, di “stracaricare” l'automobile, di farla diventare un oggetto barocco. Il tempo che io dedicavo alla progettazione di un fanalino, ad esempio, era un'ora. Ora vengono impiegate settimane per lo stesso scopo. C'è sicuramente una crescita dell'attenzione nei riguardi di tutti gli elementi, come maniglie, pomelli, sedili, cuciture, un'attenzione che è anche gioiosa dal punto di vista della ricerca, ma non si starà forse esagerando?».

Il dibattito è lo stesso in tutti i campi del design: forma verso funzione. La linea di confine fra il lusso come mero decorativismo e la qualità come precisione di stile e performance è difficile da tracciare. «L'eccesso sembra orientato unicamente a caratterizzare, a stupire, in definitiva a vendere. Se tutto questo fosse dovuto a problemi di omologazione saremmo più tranquilli, certe forme e certe curve del disegno, così come gli standard di progettazione degli accessori, avrebbero una ragione pratica, sarebbero pensati per migliorare la sicurezza, ma allo stato attuale aumentano soltanto l'inquinamento ottico, come lo chiamo io. Ti guardi attorno, osservi il paesaggio, una bella casa, e poi ti imbatti in un'automobile che non capisci da dove sia uscita, da che proporzioni sia sorretta».

Giorgetto Giugiaro perfeziona il disegno di una Golf. Fu lui a disegnare l'auto di casa VOLKSWAGEN nel 1974, un modello che rivoluzionò il panorama automobilistico. Foto Tim Hoppe/Volkswagen AG

È un tema di ergonomia, ma anche di equilibrio nella definizione di esterni ed interni. Su questo Giorgetto ha le idee molto chiare e va subito al sodo. «Facciamo un esempio pratico: le grafiche del cruscotto. Per una persona anziana che ha problemi a leggere, la grafica è determinante. La scelta dei colori, specie di colori di una delicatezza eccessiva, con toni chiari che vanno dal verde al beige, come se si trattasse di illustrazioni di libri per bambini, è un problema. Perché avviene? Perché chi progetta i cruscotti è una persona giovane che vede bene, attenta alla resa estetica, ma dimentica della funzionalità». Primo principio lapalissiano: disegnare automobili significa tenere conto delle esigenze di tutti e di tutte le età.

Uno dei primi esemplari di Golf in circolazione.

Secondo principio non più derogabile: la sostenibilità e il modo in cui l'elettrico impatta sul design. «Le evoluzioni tecnologiche sono sempre uno stimolo positivo, una sorpresa che influisce sugli ingombri. La trazione elettrica concede un maggior spazio fruibile, anche perché ormai abbiamo superato l'idea che un mezzo sia brutto se è alto. Il che permette di sistemare nella parte bassa del veicolo tutto ciò che è ingombrante, come le batterie», spiega. Oggi il design dell'auto è fortemente condizionato dalle decisioni dei legislatori, che influenzano la progettualità sia sotto il profilo dei limiti di velocità sia sugli standard di sicurezza. «Ben venga il rispetto dell'uomo e della società, ma che si detti una linea! Il compito di un designer è di seguire e adattarsi alle logiche che disciplinano la sicurezza. Ovvio che deve cercare di proporre qualcosa di intelligente, ma sempre nella direzione della semplificazione. Ha senso che un tram, ad esempio, abbia l'estetica di un razzo spaziale, quando la logica imporrebbe una discrezione anche nel disegno? La cosa avrebbe senso con un treno ad alta velocità, che necessita di penetrare l'aria, ma non certo in un contesto urbano».