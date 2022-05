Giorgio Armani

Nell'ambito del programma di welfare Armani People Care, il gruppo supporta la genitorialità anche tramite l'erogazione di bonus per l'acquisto di libri scolastici, servizi di trasporto, programmi pre e post scolastici. Al 31 dicembre 2020, il gruppo aveva 9.729 dipendenti, di cui 6054 donne. Dei 343 senior executives, le donne erano 146 nel 2018 per salire a 159 nel 2020; nei ruoli manageriali, 673 contro 643 uomini, in crescita dalle 559 posizioni del 2018. Anche il Codice di condotta relativo ai fornitori del gruppo è chiaro: “I lavoratori non devono essere impegnati per oltre 60 ore a settimana, con un tetto di 12 ore di straordinari. I lavoratori devono essere informati sugli straordinari in anticipo e devono avere la possibilità di rifiutare la richiesta senza penalizzazioni. A prescindere dalla legge vigente, i fornitori devono offrire un minimo di 14 settimane di congedo parentale e sono incoraggiati a fornire sia a uomini sia a donne condizioni di lavoro che possano supportarli nei loro ruoli di genitori e caregiver”.

4/11 6/11 Menu