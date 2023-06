Giorgio Armani Mare “in tour”

Uno spazio “appositamente creato nei toni polverosi del blu e dell'azzurro con fantasie di palme e foglie tropicali stilizzate su fondo color corda. Lo spazio è arricchito da elementi di arredo e manichini con texture a intreccio che sottolineano l'atmosfera marina”: avranno questo aspetto i pop up store della collezione Giorgio Armani Mare che viaggeranno in alcune delle destinazioni più amate di tutto il mondo, da Porto Cervo e St Tropez, Cannes e Taormina, ma anche Shanghai e poi a St Tropez il 1° luglio, al Bagatelle Club (che per l'occasione sarà personalizzato da Giorgio Armani Mare), Sanya, Shenzhen, per poi giungere infine a Mykonos.

