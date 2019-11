Giorgio Armani: «Tante tracce del mio stile: finchè mi copiano rimarrò me stesso» Lo stilista a Milano durante l’Armani Day: giornata speciale, al di fuori delle tradizionali delle fashion week, in cui ha presentato contemporaneamente la collezione pre-fall e la prima collezione di alta gioielleria. Inaugurando la mostra di accessori e la nuova prermanente all’Armani Silos di Angelo Flaccavento

«È giusto che il pubblico si aspetti da me, ogni volta, qualcosa di nuovo, soprattutto oggi che vedo dappertutto echi e tracce del mio stile e del mio lavoro», dice Giorgio Armani con il piglio insieme marziale e sornione che lo caratterizza.

Vestito immancabilmente di blu, i capelli candidi, lo sguardo penetrante, Armani emana severità, ma c’è sempre un guizzo tagliente di humour nelle sue parole. Infatti aggiunge subito, a mo’ di chiosa: «Non che mi dispiaccia essere copiato. Direi anzi il contrario: sono felice che mi si imiti, perché finché ciò avviene io rimarrò me stesso».

Armani è inimitabile, però, e questa è certamente una giornata speciale per ricordarlo, al di fuori del piano tradizionale di fashion week e dintorni. Un vero Armani Day, non fosse che un giorno in calendario è già stato dedicato – era il 2014 – allo stilista imprenditore da New York. Siamo però a Milano, la città in cui Armani si è realizzato ma alla quale ha anche molto restituito. L’occasione è speciale: una e trina, da mane a sera, ruota intorno alla sfilata della collezione prefall 2020 – è la prima volta che Armani sfila con una precollezione a Milano, e la seconda in assoluto dopo Tokyo lo scorso maggio – preceduta dalla presentazione della linea di alta gioielleria e dall’inaugurazione della mostra “Accenti di stile”, dedicata a quarant’anni di ricerche armaniane nel campo degli accessori – circa 800 scarpe, borse, bijoux – allestita negli spazi dell’Armani/Silos.

Lezione di stile e coerenza

La messe di informazioni visive da incamerare e processare è sterminata, soprattutto per quel che riguarda la mostra – con i suoi ottanta look, la sfilata è tutto sommato stringata e compatta.

Ma anche nell’abbondanza, con Armani non si rischia mai l’overdose: ci sono un controllo e una coerenza invidiabili in quel che fa, senza che la coerenza diventi rigidità. Questo aspetto del lavoro di Armani, un’apertura al cambiamento che non è mai abiura del passato, una volontà di seguire i tempi senza cedere alle sbavature, è particolarmente evidente nella mostra degli accessori, curata dallo stesso Armani – controllo ferreo, si diceva – seguendo un criterio cromatico, materico e tematico invece che cronologico: una scelta che esalta le congiunzioni e le permanenze anche a decenni di distanza.