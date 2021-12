Giorgio Chiellini investe in Meeters, la community per il tempo libero

L’andamento positivo della campagna è dovuto anche alla partecipazione di investitori istituzionali, tra i quali figura il comparto AZ ELTIF - ALIcrowd, primo ELTIF di venture capital istituito da Azimut Investments SA e gestito in delega da Azimut Libera Impresa Sgr.

«La presenza di ALIcrowd, oltre a rappresentare un importante risultato finanziario, è anche una conferma della qualità del lavoro svolto finora. In pochi anni, siamo riusciti a trasformare un'idea in un'azienda e ad affrontare una crisi che non ha eguali nella nostra epoca, uscendone non solamente indenni, ma addirittura in crescita. Questo risultato lo dobbiamo in primis ai nostri clienti per la loro fedeltà, ai dipendenti per la loro tenacia, ai fornitori per il loro supporto e a tutti gli investitori per la loro fiducia»commenta il cfo Claudio Perlini.

Inoltre l’imprenditore Fabio Cannavale, ceo del gruppo Lastminute.com e tra i promotori del contest B-Heroes, ha investito nella campagna la quota spettante a Meeters come premio per il terzo posto ottenuto proprio nell'edizione 2021 di B-Heroes, l'X-Factor delle startup sponsorizzato da Intesa San Paolo.

«Vedere così tanta partecipazione da parte dei nostri clienti storici è una ulteriore validation della bontà nel nostro prodotto. Gli iscritti a Meeters non sono semplici clienti ma veri brand lovers» sottolinea il general manager Francesco Nazari Fusetti.

L’identikit di Meeters

Meeters è stata creata nel 2017 da Davide Zanon, 31 anni, insieme a Claudio Perlini, 32 anni, a cui si è aggiunto poi Francesco Nazari Fusetti, 34 anni, già tra i fondatori di ScuolaZoo. È una community per far conoscere le persone nel tempo libero: attraverso una piattaforma digitale organizza esperienze a pagamento di vario tipo - passeggiate, visite ai musei, percorsi di trekking e viaggi di gruppo in Italia, collaborando con guide qualificate.