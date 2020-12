Giorgio Galli, il Frank Zappa della politologia Un allievo e amico del politologo milanese recentemente scomparso ripercorre la vita dello studioso analizzando e rileggendo le sue principali opere di Marco Fraquelli

Si definiva «un anziano neo-illuminista del XXI secolo» e riteneva suo dovere «opporsi alla pretesa di chi, in nome di un sistema di credenze senza basi logiche, vorrebbe imporre alla comunità tutta comportamenti, modi di vita, scelte politiche e sociali che non sono validi più di altri per il solo fatto di avere radici in antiche mitologie».

Giorgio Galli, decano dei politologi italiani, scomparso il 27 dicembre scorso a Camogli, per un malore improvviso, uno studioso che, con assoluta coerenza, complici una cultura sconfinata e una curiosità intellettuale (ma non solo) ben al di sopra di qualsiasi standard, ha perseguito con la sua opera – accademica e di pubblicistica – proprio l’obiettivo di non accontentarsi mai delle spiegazioni o delle interpretazioni per così dire «ufficiali» o comunque «dominanti» dei fenomeni storici, politici, economici, sociali e culturali, per scandagliarne tutte le possibili variabili, anche le più recondite e apparentemente fuorvianti.

Filoni di indagine

Lo stesso percorso intellettuale di Galli è forse la rappresentazione più emblematica di questo approccio poliedrico e mai imbrigliato nell’ovvio né tantomeno nella partigianeria: i suoi studi e le sue riflessioni hanno spaziato in almeno sei grandi filoni (uso un limite numerico per semplificare) che in oltre cinquant’anni di produzione saggistica (oltre cento pubblicazioni e innumerevoli prefazioni ad altri autori) si sono a volte alternati, a volte incontrati e a volte riproposti in una sintesi illuminante: la storia dei partiti politici italiani, l’universo della destra radicale (uso la definizione a Galli molto cara coniata da Talcott Parsons), la gestione del potere in Italia (quello che lui definiva, usando l’emblematica biografia di Giulio Andreotti, «Il prezzo della democrazia» che introduceva, per la prima volta, un’analisi non conformista dei rapporti perversi tra potere politico e potere economico e persino mafioso), i rapporti tra esoterismo e politica (a cominciare dal nazionalsocialismo per arrivare ad altre esperienze politiche, compresa la liberaldemocrazia), il terrorismo italiano e internazionale e, da ultimo, una vigorosa – e coraggiosa – denuncia dello strapotere economico (delle multinazionali) a scapito di quello politico, tema che il politologo riteneva cruciale per l’evoluzione (o l’involuzione) del futuro della democrazia globale.



Quando Togliatti s’infuriò

Da uomo di sinistra (allora si definiva «socialista libertario») Giorgio Galli non poteva che iniziare la sua avventura di politologo (1953) da una storia del Pci, scritta con Fulvio Bellini (“Storia del Partito comunista italiano”, Schwarz), libro molto schietto e critico che, non a caso, fece imbufalire Togliatti e pressoché tutto il vertice del partito, poi aggiornato una prima volta nel 1976, in pieno clima da compromesso storico nel 1993 (Storia del PCI, Bompiani) e quindi nel 1993, per prendere in esame un secolo di storia del partito (“Storia del Pci. Livorno 1921, Rimini 1991”, Kaos).

Ma da pensatore libero e anticonformista, nel 1998, in piena sbornia da globalizzazione, Galli seppe anche scrivere un libro in difesa del comunismo nella “Storia del XX secolo” (Kaos, ripubblicato poi nel 2018), nonché (Dalai, 2009) una analisi del tutto anticonformista e provocatoria dello stalinismo – Stalin e la sinistra: parlarne senza paura – con il duplice scopo di offrire ai leader della sinistra riflessioni utili perché superassero il senso di vergogna e di colpa che li paralizzava (arrivando per esempio a sostenere, provocatoriamente, ma fino a un certo punto, che se pure non si potesse dubitare delle stragi e delle persecuzioni di massa del regime staliniano, pure bisognava riconoscere che Stalin è stato responsabile di nove milioni di vittime nel contesto storico delle due guerre mondiali del Novecento, non scatenate dal comunismo, che hanno provocato settantacinque milioni di morti. E che quindi il leader comunista sovietico dovesse considerarsi «un mostro solo per il 12%.») e si attrezzasse per rinvigorire l’attuale democrazia non richiamandosi al liberalismo dell’Ottocento ma inventando quello del XXI secolo, più equo e democratico.