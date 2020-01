Giorgio IV, il re che visse d’arte e libertinaggio

Amava anche i pittori fiamminghi. Nel 1811, nel bel mezzo delle guerre napoleoniche, Giorgio IV spese la cifra enorme di 5mila guinee per il grande quadro di Rembrandt “Jan Rijcksen e sua moglie Griet Jans” e poi continuò la collezione con dipinti di David Teniers, Adriaen van Ostade e Jan Steen.



Lo sguardo da intenditore di Giorgio IV non andava solo verso la Francia o i maestri del passato: il principe reggente fu anche un grande mecenate e committente per gli artisti inglesi dell'epoca come Reynolds e Gainsborough.

La sala più grande della mostra riunisce gli splendidi ritratti che commissionò a Thomas Lawrence per commemorare la coalizione di potenti che aveva sconfitto Napoleone. I quadri, solitamente conservati nella Waterloo Chamber al castello di Windsor, ricordano il ruolo svolto da personaggi illustri come Papa Pio VII, il Cardinale Consalvi suo inviato del Papa, Carlo arciduca d'Austria, il principe Metternich e il conte Capo D'Istria.



Giorgio IV amava la letteratura oltre che l'architettura e le belle arti. In mostra, tra altri libri, la sua copia di Emma di Jane Austen, una delle sue autrici preferite, con dedica della scrittrice. Il suo editore dovette insistere per convincere la Austen a firmare la dedica, perché lei, come scrisse, detestava Giorgio IV per il suo libertinaggio e il modo in cui aveva pubblicamente umiliato la moglie.



Con la moglie Carolina di Brunswick era stato odio reciproco a prima vista. Si sono detestati fino alla morte di lei, che Giorgio ha ripetutamente e platealmente tradito. In mostra c'è anche il ritratto di Maria Fitzherbert, la sua amante più amata e moglie morganatica, che Giorgio chiamava “la regina del mio cuore”. Una nota di sentimento in una vita dedicata al piacere ma anche alla bellezza, in una mostra che riscopre Giorgio IV grande patrono delle arti.



George IV: Art & Spectacle

Fino al 3 maggio 2020, Queen's Gallery, Buckingham Palace, Londra