Giorgio Napolitano, il capo dello Stato «politico» dalla fede europeista

Ma eravamo in piena emergenza istituzionale. Il suo monito risultò forte e chiaro: “imperdonabile” la mancata riforma della legge elettorale del 2005, il cosiddetto Porcellum.

«Ho il dovere di essere franco: se mi troverò di nuovo dinanzi a sordità come quelle contro cui ho cozzato nel passato, non esiterò a trarne le conseguenze dinanzi al paese. Non si può più, in nessun campo, sottrarsi al dovere della proposta, alla ricerca della soluzione praticabile, alla decisione netta e tempestiva per le riforme di cui hanno bisogno improrogabile per sopravvivere e progredire la democrazia e la società italiana».

Il passaggio delle consegne a Mattarella

Si potrarrà per due anni, il supplemento di mandato di Napolitano. Poi le dimissioni per lasciare il testimone a Sergio Mattarella.

Anni complessi, quelli di Napolitano al Colle, in cui a più riprese proprio al Quirinale è stato attribuito quel ruolo di “supplenza” nei confronti della paralisi della politica che ha finito per conferire al Colle più alto un margine di azione, tra moral suasion e interventi diretti ed espliciti, che rientrano in quelli che i costituzionali definiscono i “poteri a fisarmonica” del Capo dello Stato.

La crisi dell’autunno 2011

Un esempio tra tutti, quando nel tragico autunno del 2011, nel pieno della grave tempesta finanziaria che aveva portato il Paese a un passo dal baratro, spettò proprio a lui guidare dal Colle la difficilissima transizione dal governo Berlusconi al governo Monti.