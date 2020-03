Giornalino di classe digitale, la cultura che aiuta l’ambiente

«Un bambino che legge è un adulto che pensa. Un bambino che scrive è un adulto che progetta», questo il mantra che accompagna il progetto e ne traccia i principi, nella consapevolezza che la lettura sia uno strumento di crescita cognitiva e sociale per una nuova generazione consapevole e in grado di progettare un futuro incentrato sulla sostenibilità.

L’iniziativa va ad aggiungersi ad un altro progetto di sostenibilità ambientale già avviato con Treedom, la piattaforma web italiana per la ripopolazione delle foreste: per ogni nuovo giornale creato, «iltuogiornale.it» pianta un nuovo albero nella propria foresta per dare nuovo ossigeno al pianeta. Non è tutto. L’albero può anche essere seguito nel ciclo vegetale, quasi monitorato online dal sito web di Treedom.

«Iltuogiornale.it», è un prodotto della divisione Digital di Arti Grafiche Boccia, azienda italiana che fa capo al presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, che da circa 60 anni opera a livello globale nel campo dell’industria grafica, con sedi a Salerno, Roma, Milano, Parigi, Londra e New York. «Iltuogiornale.it» è la prima piattaforma in Italia di editoria on-demand che permette ad aziende, associazioni e scuole di realizzare un proprio giornale in digitale e cartaceo.

Uno strumento semplice e intuitivo, che può essere utilizzato anche in altri modi: a esempio, per creare un house organ per la comunicazione interna all’azienda, come strumento per raccontare un evento, promuovere prodotti e marchi in fiera o per realizzare un giornale di classe a scuola con solo pochi click.

La Arti Grafiche Boccia, si prepara a celebrare nel 2021 i 60 anni di attività.