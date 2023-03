Addio a Gianni Minà, il giornalista che intervistò Fidel Castro

Con Renzo Arbore e Maurizio Barendson fonda ’L'altra domenica’. Nel 1976 viene assunto al ’Tg2’ diretto da Andrea Barbato.

Nel 1981 vince il ’Premio Saint Vincent’ in qualità di miglior giornalista televisivo dell'anno. Dopo aver collaborato con Giovanni Minoli a ’Mixer’, debutta come conduttore di ’Blitz’, programma di Raidue di cui è anche autore, che accoglie ospiti come Eduardo De Filippo, Federico Fellini, Jane Fonda, Enzo Ferrari, Gabriel Garcia Marquez e Muhammad Ali.

Minà ha seguito otto mondiali di calcio e sette olimpiadi, oltre a decine di campionati mondiali di pugilato, fra cui quelli storici dell’epoca di Muhammad Ali. Nel 1987 Minà diventa famoso in tutto il mondo per un'intervista di sedici ore con Fidel Castro, il presidente cubano, per un documentario da cui viene tratto un libro: il reportage intitolato ’Fidel racconta il Che’.

“Perdiamo un giornalista originale, attento e mai banale, un uomo che amava la cultura. Ciao Gianni”. Lo scrive sui social il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, appena appresa la notizia della scomparsa del giornalista e scrittore Gianni Minà.



