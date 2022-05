Giornalismo, Ocse: in crisi la fiducia dei cittadini nell’informazione

Ansuini: serve comunicazione basata su dati verificabili

«Rispetto a chi si occupa di marketing, la comunicazione pubblica deve esprimere una responsabilità in più, che è il riferimento alla verità. La responsabilità di mettere il destinatario nella condizione di verificare e capire le informazioni, di curare la cultura del dato e della notizia basata su fatti verificabili. Bisogna riportare le informazioni al dato e l'affidabilità è un impegno imprescindibile per un comunicatore pubblico». Così il direttore dell'Ufficio per la comunicazione istituzionale e le relazioni con i media del Presidente del Consiglio, Paola Ansuini, intervenendo alla presentazione del primo Rapporto Ocse sulla comunicazione pubblica. «Destinatari elettivi di un comunicatore pubblico sono i giornalisti, per il ruolo professionale che svolgono e che resta cruciale in una democrazia. Non possiamo fare a meno di chi intermedia e ha un'attitudine alla divulgazione per far arrivare a un largo pubblico temi anche molto complessi, in modo trasparente ed efficace», aggiunge Ansuini, secondo la quale «non dobbiamo ottenere a tutti i costi il miglioramento del “brand” per il quale lavoriamo, ma lavorare per una pubblica amministrazione che riesca a dare a ciascun destinatario ciò di cui ha bisogno. Una comunicazione di servizio non è triste ma riesce a far arrivare risposte e messaggi mirati».