Giornalismo, premio Biagio Agnes 2022: Alberto Orioli tra i vincitori

Con una media d'ascolto che supera i 5 milioni e mezzo a puntata il “Premio Fiction” è stato assegnato a Blanca, la serie di Rai 1 tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi con Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno e Pierpaolo Spollon.

La giuria, in un momento così delicato sul piano della politica internazionale con lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina, ha voluto riconoscere il merito sul campo dei giornalisti che, rischiando la vita in prima persona, hanno testimoniato con immagini e racconti i fatti dal fronte di guerra.

Il Premio alla carriera va a Sir David Robert Gilmour, biografo, storico ed editorialista del settimanale britannico The Spectator. Noto in Italia per The Pursuit of Italy, una ricerca storica sul Belpaese dal Rinascimento ai giorni nostri edita nel 2011. Gilmour è un osservatore attento e distaccato, nella raccolta dei fatti punta a smontare i miti e ricostruire i particolari realmente accaduti.



Di seguito i vincitori del “Premio Biagio Agnes 2022”:

● Premio Internazionale: Mstyslav Čhernov, Evgeniy Maloletka e Vasilisa Stepanenko, Associated Press

● Premio Giornalismo Politico: Angelo Panebianco, Corriere della Sera

● Premio Carta Stampata: Monica Guerzoni, Corriere della Sera

● Premio Giornalismo Periodico: Maria Corbi e Francesca Sforza, magazine Specchio supplemento domenicale de La Stampa

● Premio per la Televisione: Amadeus, 72a edizione del Festival di Sanremo

● Premio Giornalismo Televisivo: Monica Maggioni, Tg1

● Premio Fiction: Blanca, Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno e Pierpaolo Spollon

● Premio Cinema: I Fratelli De Filippo, film diretto da Sergio Rubino con Giancarlo Giannini, Susy Del Giudice e Anna Ferraioli Ravel

● Premio Giornalista economico: Alberto Orioli, Il Sole 24 Ore

● Premio Miglior Cronista: Ileana Sciarra, Adnkronos

● Premio per la Radio: Un giorno da pecora, Rai Radio 1. Conduttori Geppi Cucciari e Giorgio Lauro

● Premio Giornalismo Digitale: Marco Pratellesi, settimanale Oggi

● Premio Giornalismo Sportivo: Pier Bergonzi, La Gazzetta dello Sport

● Premio Giornalista Scrittore: Virman Cusenza, Giocatori d'azzardo. Storia di Enzo Paroli, l'antifascista che salvò il giornalista di Mussolini (Mondadori, 2022)

● Premio Under 40: Camilla Mozzetti, Il Messaggero

● Premio Speciale: Michele Guardì

● Premio alla Carriera: David Robert Gilmour, The Spectator

Il Premio Biagio Agnes anche quest'anno sarà presentato da Mara Venier e Alberto Matano. La cerimonia sarà trasmessa su Raiuno lunedì 27 giugno in seconda serata. Come da tradizione, la Fondazione Biagio Agnes assegna una Borsa di studio al primo classificato in graduatoria della Scuola Superiore di Giornalismo dell'Università Luiss di Roma.