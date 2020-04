Giornalismo sportivo: addio a Franco Lauro, voce Rai di basket e calcio

La voce del basket

Se n'è andata la voce del basket, non solo perché Franco Lauro, dai microfoni Rai, ha raccontato per tanti anni questa disciplina, che amava particolarmene, ma anche perché era stato lo speaker ufficiale del Palaeur ai tempi dei trionfi del Bancoroma di coach Valerio Bianchini. Era lui, Lauro, che sottolineava per il pubblico i canestri di Gilardi, Polesello e del folletto nero Larry Wright. Qualcuno, però, gli rimproverava scherzosamente una certa simpatia per la Sebastiani Rieti, altro team storico della pallacanestro laziale. Come tanti colleghi nel corso dei decenni, anche Lauro era “sbocciato”, giovanissimo, nell'etere romano, e qualcuno ancora ricorda le sue cronache calcistiche su TeleRegione.

Dopo la gavetta, a soli 23 anni l'approdo in Rai per la quale ha poi commentato 8 Olimpiadi estive e una invernale, Torino 2006, oltre a sei Mondiali di calcio. La semplicità, il perenne sorriso sulle labbra e l'eleganza erano le caratteristiche di questo giornalista, e soprattutto brava persona, che ha anche condotto “Novantesimo Minuto” e “Domenica Sprint” e che a Roma abitava in pieno centro, a due passi d Piazza di Spagna, in quella Via della Croce dove lo s'incontrava spesso e dove oggi, a casa, lo ha stroncato un infarto. Inutile l'intervento dei vigili e di un'ambulanza, così Franco Lauro, 59 anni che avrebbe compiuto a ottobre, ci lascia troppo presto.

Il ricordo dell’Usigrai

«Un collega serio e preparato. Appassionato. Persona sempre garbata e misurata. @RaiSport e la #Rai tutta perdono un professionista. L'affettuosa valanga di questi minuti su web e social racconta quanto era stimato e benvoluto #FrancoLauro». Con queste parole Vittorio Di Trapani, segretario dell'Usigrai, rende omaggio al giornalista di Rai Sport, morto a 59 anni.