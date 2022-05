Giornalista di Al Jazeera uccisa in Cisgiordania. L’Anp: «Colpita da israeliani»

La condanna di Al Jazeera: «Governo israeliano responsabile»

Al Jazeera, emittente satellitare con sede in Qatar, ha condannato l’uccisione, definendolo «un crimine atroce» attraverso il quale si vuole «impedire» ai media di svolgere il loro lavoro. L’omicidio, si legge in una nota, viola «le leggi e le norme internazionali». L’emittente considera «il governo israeliano e le forze di occupazione responsabili dell’uccisione della defunta collega Shireen» e invita la comunità internazionale a ritenere «le forze di occupazione israeliane» responsabili per aver «preso di mira e ucciso intenzionalmente» Abu Akleh.

Onu chiede un’indagine immediata

«Condanno con forza l’uccisione della giornalista di al-Jazeera, Shireen Abu Akleh, raggiunta da colpi d’arma da fuoco questa mattina mentre seguiva un’operazione delle forze di sicurezza israeliane a Jenin». È quanto scrive in un tweet il coordinatore speciale delle Nazioni Unite per il processo di pace in Medio Oriente, Tor Wennesland, con l’augurio di pronta guarigione all’altro giornalista «ferito nell’incidente». «Chiedo un’indagine immediata e approfondita e che i responsabili ne rispondano - conclude - Gli operatori dei media non dovrebbero mai essere presi di mira».

Ambasciatore Usa, reporter uccisa anche cittadina americana

Shereen Abu Akleh aveva anche la cittadinanza americana. Lo ha detto l’ambasciatore Usa in Israele Tom Nides. «Sono molto rattristato - ha detto su Twitter - nell’apprendere la morte della giornalista palestino-americana Shireen Abu Akleh. Sollecito una estesa indagine sulle circostanze della sua morte e sul ferimento di almeno un altro giornalista oggi a Jenin». Anche la rappresentanza della Ue presso i Palestinesi - citata dai media - ha chiesto «una indagine indipendente» sull’evento in modo «da portare i responsabili davanti la giustizia».

Chi era Shireen Abu Akleh

Una lunga carriera in Al-Jazeera, la più famosa emittente satellitare in lingua araba, e da sempre “voce” dei palestinesi, di cui da tempo raccontava le vicende più significative. Questo il percorso professionale di Shireen Abu Akleh, rimasta uccisa mentre copriva in un servizio un blitz delle forze israeliane nel campo profughi di Jenin, in Cisgiordania. Abu Akleh era nata a Gerusalemme 51 anni fa. Si iscrisse prima alla facoltà di Architettura dell’Università della Scienza e della Tecnologia in Giordania, per poi proseguire gli studi in giornalismo presso l’Università Yarmouk, sempre in Giordania. Dopo la laurea, tornò nei Territori palestinesi e iniziò a lavorare per alcuni media locali, tra cui Radio Voce della Palestina e la tv satellitare Aman. Dal 1997 era con Al Jazeera, per la quale ha svolto servizi da Gerusalemme Est sui principali eventi accaduti nei Territori, come la Seconda Intifada, ma anche sulla politica israeliana.