Giornalisti: addio ad Armando Sommajuolo , volto noto di La7

Si è spento stamattina a Roma il giornalista Armando Sommajuolo, volto noto di Tmc e di La7. L’annuncio lo ha dato il direttore del Tg La7, Enrico Mentana, con un post su Instagram: “Stamattina se ne è andato Armando Sommajuolo, colonna di questo telegiornale dai tempi in cui si chiamava Tmc news e fino al 2015. Per molti di voi un volto amico, per noi un amato compagno di lavoro, un professionista solido, positivo, professionale, e soprattutto un uomo perbene. Un abbraccio ai suoi cari”, scrive Mentana.

Nella sua lunga carriera giornalistica Sommajuolo, come inviato speciale, ha seguito quasi tutte le maggiori crisi internazionali dal 1995 in poi. Nato a Roma, si è spento a 70 anni.

