Giornata dell'Autismo con il film “Tommy e gli altri” online sul nostro sito L'iniziativa insieme a Radio 24 per la giornata internazionale. On line sul nostro sito il film e on air su Radio 24 lo “Speciale Melog” alle 12.00

Il Sole 24 Ore e Radio 24 celebrano la giornata internazionale dell'autismo in programma giovedì 2 aprile con un doppio appuntamento online e on air.

Sul sito IlSole24Ore.com (ilsole24ore.it/tommyeglialtri) sarà possibile vedere per tutta la giornata il film “Tommy e gli altri” realizzato nel 2017 dal conduttore di Radio 24 Gianluca Nicoletti e Massimiliano Sbrolla per portare alla luce storie di isolamento degli autistici adulti denunciando le loro condizioni personali e il loro diritto a una vita sociale.

Il film è un viaggio per tutta l'Italia di Nicoletti insieme al figlio autistico per conoscere le vite di altri giovani autistici, che una volta maggiorenni vengono abbandonati dalle istituzioni, e dei loro genitori, che vivono quotidianamente l'angosciante domanda che non ha risposte: “che sarà di mio figlio quando io non sarò più accanto a lui?”.

Sempre il 2 aprile, giornata internazionale dell'autismo, Radio 24 trasmetterà alle 12.00 lo Speciale Melog di Gianluca Nicoletti, una puntata speciale in cui parlare di persone autistiche e raccontare come verrà trascorsa, in tempi di Coronavirus, la prima giornata internazionale dell'autismo vissuta in quarantena.

Sarà l'occasione anche per ascoltare alcuni momenti del Podcast originale In viaggio con Tommy, il diario sonoro realizzato da Nicoletti nel suo nuovo viaggio assieme al figlio attraverso l'Italia alla scoperta dei collezionisti di oggetti fuori dal comune, che verranno poi venduti in un'asta per i “cervelli ribelli”. Il Podcast racconta anche il dietro le quinte del docufilm “Tommy e l'asta dei Cervelli Ribelli”, che andrà in onda su Sky Arte alle 21,15 proprio il 2 aprile.