Giornata internazionale dello yoga. Dall’Italia alla Spagna, dal verde dell’Umbria a quello del Molise. Sei destinazioni dove praticarlo

Qual è il modo migliore per celebrare la Giornata Internazionale dello Yoga che si festeggia il prossimo il 21 giugno ? Lo yoga stimola la circolazione sanguigna, favorendo l’eliminazione delle tossine. È una buona pratica che ognuno può gestirsi come meglio crede. Grazie al respiro, abbinato all’esecuzione delle posizioni, si può ottenere una riossigenazione globale, a beneficio di tutto l’organismo.

Cercare un buen retiro, magari in occasione di un viaggio oppure semplicemente di un week end fuori porta, per dedicarsi anima e corpo ai suoi benefici non è mai stato così facile. Ecco alcune idee per scegliere dove andare.



2/7 Menu