Giornata della memoria per vittime Covid: con la nuova legge si possono donare ore di lavoro alla ricerca

Il 18 marzo di ogni anno sarà celebrata la Giornata nazionale in memoria delle vittime

dell’epidemia di coronavirus. Lo ha stabilito una legge dello Stato approvata definitivamente e all’unanimità dal Senato in sede deliberante il 17 marzo 2021. Obiettivo quello di conservare e rinnovare la memoria di tutte le persone che hanno perso la vita a causa del nuovo coronavirus.

Un minuto di silenzio in ricordo delle vittime

In occasione della Giornata nazionale, in tutti i luoghi pubblici e privati sarà osservato «un minuto di silenzio dedicato alle vittime dell'epidemia». La legge approvata dal parlamento è stata promulgata il 18 marzo 2021 dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Il sostegno alla ricerca scientifica

E, fattivamente, i lavoratori dei settori pubblico e privato in occasione della Giornata nazionale delle vittime - per commemorare i lavoratori deceduti in servizio durante l’epidemia - i dipendenti delle amministrazioni pubbliche e private potranno delegare la propria amministrazione a effettuare una trattenuta sulla retribuzione per una o più ore di lavoro in favore del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica.

Un decreto del ministro del Lavoro, di concerto con il ministro dell’Economia e, per quanto di sua competenza, con il ministro per la Pubblica amministrazione, sarà adottato entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge. Disciplinerà le modalità di applicazione delle disposizioni. Il testo proposto dal deputato Giorgio Mulé (Fi), attuale sottosegretario alla Difesa del governo Draghi, era stato approvato il 23 luglio 2020 in prima lettura alla Camera.

Le iniziative nelle scuole

Le scuole di ogni ordine e grado potranno promuovere iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi «dedicati alla comprensione e all'apprendimento dei temi relativi alla diffusione dell'epidemia di coronavirus e all'impegno nazionale e internazionale profuso per il suo contenimento e per garantire assistenza alle comunità e alle persone colpite».