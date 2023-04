Giornata mondiale autismo, Mattarella da PizzAut e le altre iniziative

Ascolta la versione audio dell'articolo

Gli occhi saranno tutti puntati su Monza, dove il presidente della Repubblica Sergio Mattarella inaugurerà la nuova sede di PizzAut, dopo l’esperimento pilota di Cassina de’ Pecchi. Ma non è l’unico evento organizzato in occasione del 2 aprile, Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo: da Roma a Milano, passando per Napoli ma anche in provincia fervono i preparativi di iniziative grandi e piccole che ruotano intorno a un tema sul quale la consapevolezza non è mai abbastanza. Istituita dalle Nazioni Unite nel 2007, la giornata ha l’obiettivo di far luce su questa disabilità, promuovendo la ricerca e il miglioramento dei servizi e contrastando la discriminazione e l’isolamento di cui spesso ancora sono vittime le persone autistiche e i loro familiari.

Mattarella da PizzAut

La «capitale», una volta tanto, sarà Monza: alle 11.45 è atteso Mattarella per l’inaugurazione della nuova sede di PizzAut, la pizzeria inclusiva in cui lavorano ragazzi autistici. «I miei ragazzi Aut ed io taglieremo il Nastro insieme al Presidente della Repubblica», ha spiegato sui social di PizzAut l’ideatore Nico Acampora. «Un nastro che aprirà le porte di un progetto capace di dare speranza, dignità e futuro attraverso il lavoro. Tutti insieme... perché i cambiamenti Veri si fanno tutti insieme».

A Roma «Run for Autism»

A Roma si terrà l’11esima edizione di «Run for Autism», partenza alle ore 9,30 da piazza Bocca della Verità. È prevista sia una gara competitiva di 10 chilometri, sia una passeggiata (o corsa) non competitiva di 5 chilometri. Si tratta di una gara inclusiva di persone con autismo e normotipiche organizzata dal Progetto Filippide. La cerimonia di inaugurazione della «Run for Autism» si svolge sabato 1 aprile, alle ore 17, nella Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica di Roma. Quest’anno l’appuntamento è internazionale: correranno anche gruppi che provengono dall’Albania, dalla Repubblica Domenicana e dal Libano. Sempre a Roma, nell’Hangar 44 dell’Aeronautica Militare, si svolgerà poi «Fencing for Autism», prima edizione di una gara di scherma integrata.

«Autismi» al Teatro San Babila

A Milano, al Teatro San Babila, si terrà «Autismi», un evento sociale pensato per coinvolgere le persone autistiche e le loro famiglie, ma anche le scuole, i docenti, gli amici, i colleghi e i semplici cittadini che hanno voglia di vedere da vicino cosa sia il mondo dell’autismo. La vera particolarità della manifestazione, organizzata dall’Associazione Spazio Nautilus Aps, con la collaborazione di DiVERGO e la casa editrice Uovonero, consisterà in un adattamento ambientale e comunicativo grazie al quale le persone autistiche presenti in sala potranno vivere l’evento in un contesto più adatto alle loro caratteristiche di funzionamento sensoriale. Accorgimenti come la riduzione dell'intensità luminosa e sonora, insieme a strumenti comunicativi con i simboli della comunicazione aumentativa alternativa (Caa), metteranno l’autismo al centro dell’intero evento.

Napoli s’illumina di blu

Il Comune di Napoli illuminerà di blu piazza del Plebiscito a partire dalle 19.00, aderendo alla campagna di sensibilizzazione «Light it up Blue», ideata dall’organizzazione Autism Speaks che ogni anno prevede l’illuminazione dei principali monumenti architettonici delle città in tutto il mondo. In mattinata eventi a piazza Dante organizzati dal gruppo di integrazione sociale Napoli per l’autismo.