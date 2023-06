Cinque appuntamenti imperdibili per scoprire l’Italia in sella

Ricorre sabato 3 giugno e la si festeggia da cinque anni a questa parte, da quando le Nazione Unite approvarono (nell’aprile del 2018) una risoluzione per rimarcare i benefici sociali della bicicletta come mezzo di trasporto urbano e per il tempo libero. Nelle prossime vacanze estive, stando alle indicazioni di Confcommercio-Swg, saranno quattro milioni gli italiani che avranno come compagno di viaggio un mezzo a due ruote, di proprietà o noleggio, per andare alla scoperta di territori, luoghi storici, bellezze paesaggistiche e tradizioni enogastronomiche. FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) è in prima linea nel sostenere la transizione sostenibile “a portata di pedale” (anche grazie alla crescente diffusione delle e-bike e delle bici pieghevoli da trasportare in treno) e sul proprio sito ufficiale (andiamoinbici.it) è possibile consultare gli eventi per vivere da protagonisti la ricorrenza. Sono comunque tantissime le iniziative dedicate alla bici in programma questa estate, alcune di queste divenute appuntamenti imperdibili per gli appassionati.

