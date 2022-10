Giornata mondiale del caffè tra patrimonio Unesco, business e sostenibilità

Illy, Nespresso e la sostenibilità

Il caffè è la seconda merce più scambiata al mondo e ha un impatto su economia e ambiente. Ecco perché bere un caffè non può più essere solo una scelta di gusto «ma deve diventare un gesto responsabile verso il Pianeta». Parte da questo presupposto la campagna di comunicazione #cupsidedown di illy che in occasione del coffee day vuole «sensibilizzare le persone sull’importanza dell’economia circolare come sistema alternativo al tradizionale modello di economia lineare». Con #cupsidedown, illycaffè sottolinea «l’esigenza di questo cambio di prospettiva e lo fa proponendo una tazzina rovesciata, una illy Art Collection progettata in collaborazione con l’artista Matteo Attruia».

«La tazzina rovesciata è stata pensata per proporre un cambio di prospettiva, un modo diverso di vivere e osservare la nostra quotidianità, partendo da un gesto naturale come quello di bere un caffè illy, che non deve venire apprezzato solo per il suo gusto, ma anche per il valore che genera per le persone e per il Pianeta – spiega Cristina Scocchia, ad di illycaffè – per amplificare l’impatto positivo è necessario stimolare un nuovo modo di pensare all’uso delle risorse che favorisca il passaggio da un modello economico lineare a uno circolare. Collaborando tutti insieme, con senso di responsabilità, possiamo guidare la transazione verso un futuro sostenibile». Illy intanto cresce del 34% negli Usa, e punta su nuovi mercati come Emirati e Asia.

Anche Nespresso evidenzia il rischio che il cambiamento climatico pone sulla produzione globale di caffè e racconta le azioni messe in atto per proteggerla con una nuova campagna e un programma globale di agricoltura rigenerativa. La nuova campagna, “The Empty Cup”, vede protagonista il brand ambassador George Clooney con in mano una tazza di caffè vuota, a simboleggiare il rischio che corrono numerosi coltivatori e coltivatrici di caffè in tutto il mondo, di cui oltre 140mila collaborano con Nespresso in 18 Paesi del mondo. Attualmente, infatti, il 60% delle specie di caffè selvatico è in pericolo e il 50% dei terreni che vengono utilizzati oggi potrebbe diventare non più coltivabile entro il 2050. La qualità pregiata Arabica risulta, ad esempio, particolarmente vulnerabile agli shock atmosferici.

Starbucks cresce, Caffitaly con Caffè Borbone

Ma l’Italia è diventata recentemente anche terreno di conquista di catene internazionali. Starbucks ha aperto in questi giorni a Verona il suo ventesimo store (in Cina invece è arrivato a quota 6mila) attraverso il licenziatario Percassi. Verona è una delle tre città italiane, oltre a Milano e Roma, in cui Howard Schultz, fondatore e amministratore delegato ad interim di Starbucks, ha conosciuto per la prima volta la cultura italiana del caffè nel 1983. E la sua intuizione di portare la tradizione delle caffetterie italiane negli Stati Uniti ha contribuito all’espansione mondiale del suo business nel caffè.

Intanto il comparto italiano tra torrefattori e locali storici non resta fermo sugli allori: Caffitaly, con proprio sistema brevettato che combina la tecnologia di macchina e capsule, e Caffè Borbone, brand dell’espresso napoletano e tra i principali produttori specializzati in caffè porzionato, siglano una partnership che da ottobre, mira a «offrire il miglior caffè monodose del mercato».