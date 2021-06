Giornata mondiale del donatore: l’Italia regge alla pandemia ma scende il numero dei donatori

Italia autosufficiente per il sangue ma importa il plasma

I dati resi noti dall’Avis fotografano la situazione del sistema trasfusionale. In totale i donatori, nel 2020, sono stati 1.626.506, in calo del 3,4% rispetto al 2019. Una conferma l’autosufficienza dell’Italia nella raccolta dei globili rossi, mentre la stessa autonomia, purtroppo, non c’è sul plasma utilizzato per la produzione di farmaci salvavita, un settore che ci vede ancora dipendenti dalle scorte straniere: circa il 25% sul totale viene importato dall'estero. In flessione anche numero dei nuovi donatori: lo scorso anno sono stati 355.174, in calo del 2 per cento. Ad aumentare è invece il numero dei donatori in aferesi, quelli che donano plasma o singoli componenti del sangue, che nel 2020 sono stati 217638 (+7,5%). Le donazioni toccano quota 2,9 milioni, di cui 2,5 milioni di sangue intero e il resto in aferesi. Ogni donatore in media effettua 1,8 donazioni l’anno. Diminuiscono i pazienti trasfusi che sono 638mila contro 603mila, e le trasfusioni totali sono state 2,8 milioni contro 2,9 milioni del 2019. Il sistema ha comunque assicurato oltre 5 trasfusioni al minuto ai pazienti.

Un segno meno anche sul numero dei donatori giovani. I dati registrano, infatti, un aumento dell’età media: scende di 200 mila unità il numero dei donatori nella fascia compresa tra i 18 e i 25 anni. Una flessione che interessa in generale i soggetti under 45, mentre è in aumento il numero dei volontari over 45.