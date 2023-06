Giornata mondiale degli oceani, ecco cosa mette a rischio i mari del futuro

Il contenuto medio di ossigeno negli oceani è già sceso di oltre il 2% tra il 1960 e il 2010 e si prevede che scenderà ancora di un altro 3-4% entro la fine di questo secolo. Alcune aree sono particolarmente colpite dal fenomeno: il Pacifico settentrionale e tropicale, l'Oceano Indiano e l'Atlantico meridionale, oltre a moltissime zone costiere (in Italia, ad esempio, l'Adriatico settentrionale), sono più depauperate della media, come emerge da una recente sintesi dell'International Union of Nature Conservation .

In base all'ultimo rapporto dell'Intergovernmental Panel on Climate Change, dal 1970 al 2010 il volume delle "zone povere di ossigeno" negli oceani globali - dove i grandi pesci non possono prosperare ma le meduse sì - è aumentato del 3-8%. Gli ecologi hanno preso in prestito un termine dalla medicina e parlano di “ipossia” per riferirsi alle zone in cui l’ossigeno raggiunge una concentrazione così bassa da compromettere la vita marina.

Negli ultimi 50 anni le zone considerate ipossiche si sono espanse di 4,5 milioni di chilometri quadrati (un’area grande quanto l'Unione Europea), mentre le aree anossiche – del tutto prive di ossigeno – sono quadruplicate. Il problema è impellente e per frenarlo bisogna anzitutto conoscerne le cause.

La deossigenazione è causata in primo luogo dal progressivo riscaldamento delle acque. L'acqua più calda può contenere meno gas disciolto rispetto all'acqua più fredda (ecco perché una bibita calda è meno frizzante di una fredda) e questo semplice effetto di minore solubilità è all'origine della metà della perdita di ossigeno osservata finora nei 1.000 metri superficiali dell'oceano.

Il riscaldamento del clima causa anche altri due fenomeni, che concorrono alla deossigenazione. L’effetto serra fa in modo che le acque di superficie si scaldino più in fretta rispetto a quelle in profondità. In più, l’acqua calda è meno densa dell’acqua fredda e tende a “galleggiare”. Più aumenta la temperatura degli strati superficiali e meno le acque tenderanno a mescolarsi.