Giornata mondiale del rene, focus sui vulnerabili. Le otto regole per giocare d’anticipo

Dal Covid anche eredità “buone”

Come per tutte le patologie croniche, l’emergenza Covid ha portato ad un ritardo nelle prime diagnosi per il rallentato accesso in ospedale dei pazienti. «E questo, nel prossimo futuro, potrebbe tradursi in un aumento del numero di pazienti che verranno diagnosticati tardivamente, nello stadio finale della malattia renale, per i quali non potremo far altro che pensare alla sostituzione della funzione renale con la dialisi», secondo Grandaliano. Tuttavia, tra le eredità “buone” del Covid sperimentate al Gemelli come in altre realtà territoriali di eccellenza c’ è il servizio di televisite, attivato negli anni della pandemia e tuttora funzionante un po’ per tutti i pazienti ma in maniera particolare per i pazienti trapiantati. «Una buona fetta di questi viene da fuori Regione e le televisite sono un ottimo strumento per mantenere un contatto più stretto».

Le otto “regole d’oro”

Otto sono le cosiddette “regole d’oro” formulate dagli esperti per non andare incontro a soprese. Ovvero tenersi il più possibile attivi e in forma; controllare di tanto in tanto il livello di zucchero nel sangue; verificare la pressione sanguigna; una dieta sana ed equilibrata; conservare un corretto e regolare apporto di liquidi; non fumare; non assumere farmaci fuori dalle prescrizioni di un medico; tenere sotto controllo la funzione renale in caso si abbia uno o più dei fattori di rischio.