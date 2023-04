Giornata mondiale della Terra: nel 2022 temperatura di 1,15 gradi sopra la media

L’Italia non fa eccezione, anzi, alcuni comuni - una quarantina nel novarese - hanno già iniziato a razionare l’acqua in vista dell’estate. Il dossier e i suoi approfondimenti sono focalizzati in particolare sulle conseguenze delle mutazioni climatiche nel nostro paese.

Un grafico nel dossier clima realizzato dal Sole 24 Ore in occasione della Giornata della Terra è dedicato alla serie storica degli accumuli nevosi in Italia. Un dato decisivo per la siccità, che viene raccolto dalla fondazione Cima, consultabile per regioni e per l’arco alpino. Il 2023 ha ancora oggi, nonostante le nevicate recenti, un deficit di circa il 60% rispetto alla media degli ultimi 10 anni.

IL DOSSIER DEL SOLE SU CLIMA E AMBIENTE



