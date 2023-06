Giornata mondiale del vento: così cresce la potenza dell’energia pulita nata in Europa

Reti magliate e flessibili possono compensare fluttuazioni importanti e proprio per questo i moderni gestori puntano su diversificazione e flessibilità, come succede ad esempio nel Sud dell’Australia, dove il sistema elettrico è in grado di funzionare in maniera affidabile solo con sole e vento per giorni e giorni, senza carbone, senza idroelettrico, senza nucleare e con un apporto marginale del gas.

A questo scopo nel Nord Europa sono in progetto delle vere e proprie isole energetiche artificiali, come quella – battezzata Princess Elisabeth – che il Belgio inizierà a costruire nel 2024 per connettere gli impianti offshore con la rete elettrica nazionale e con le interconnessioni verso Danimarca e Gran Bretagna.

L’isola, che dovrebbe essere operativa come primo snodo della rete integrata nel 2027, sorgerà a una cinquantina di chilometri dalla costa, avrà un’estensione di circa 6 ettari e ospiterà anche un piccolo porto e una piattaforma di atterraggio per elicotteri. Il progetto, lanciato dal gestore belga delle linee elettriche ad alta tensione, Elia, è sostenuto dal governo belga con 100 milioni di euro tramite il Recovery Plan post-Covid.

Un primo esempio è la Kriegers Flak Combined Grid Solution tra Danimarca e Germania, già operativa dall’anno scorso: una rete combinata tra due parchi marini nel Mar Baltico, Kriegers Flak (600 MW) in Danimarca e Baltic 2 (288 MW) in Germania, tramite un nuovo interconnettore da 400 megawatt che permette di scambiare energia in entrambe le direzioni, dalla Danimarca verso la Germania e viceversa.

Per il Mediterraneo, invece, desta sempre più interesse l’eolico galleggiante, che consente installazioni in acque profonde anche centinaia di metri. Le prime sperimentazioni sono state avviate al largo della Scozia dalla compagnia petrolifera norvegese Equinor, che ha sfruttato il know-how acquisito con le piattaforme petrolifere. Il costo di questa tecnologia è ancora elevato, ma è destinato a calare rapidamente, man mano che si realizzeranno i primi progetti, fra cui anche alcuni in arrivo in Italia. I parchi eolici galleggianti possono essere collocati a 30-40 chilometri dalla costa, consentendo di minimizzare gli impatti visivi, un fattore che ha a lungo bloccato i progetti offshore lungo le coste.