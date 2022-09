Giornata nera per le valute, ma l’euro riaggancia la parità sul dollaro

Ascolta la versione audio dell'articolo

La sterlina cade ai minimi dal 1985 rispetto al dollaro, nei giorni in cui la Gran Bretagna cambia il Governo, con un calo del 15% da inizio anno. Lo yen sprofonda sul livello più basso mai visto dal 1998, cioè l’anno della crisi delle Tigri asiatiche, dopo aver perso il 20% da gennaio. Il won coreano tocca il punto minimo dal 2009. Ma ci sono valute che quest’anno, rispetto al biglietto verde, perdono anche di più: come il peso argentino, in caduta del 27,1%. Anche l’euro è in forte deprezzamento...