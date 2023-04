Giornata della Terra, gli Scout (Agesci) tolgono i risparmi da petrolio e gas

Ascolta la versione audio dell'articolo

Via dai combustibili fossili. A dare l’annuncio sono 31 istituzioni religiose di tutto il mondo, fra cui spicca l’italiana Agesci, l’associazione guide e scout cattolici. Enti e diocesi di Stati Uniti, Regno Unito, Australia, Canada, Italia e Francia hanno aderito all’annuncio globale di disinvestimento in occasione della Giornata mondiale della Terra, «proclamando di non volersi più affidare ai combustibili fossili rendendo i propri risparmi permanentemente non più a disposizione delle compagnie di combustibili fossili». L’annuncio del disinvestimento da parte delle istituzioni religiose rappresenta ben oltre 2 miliardi di dollari di asset in gestione.

L’elenco di chi ha disinvestito

Fra le istituzioni religiose che hanno aderito al disinvestimento da fonti fossili vi sono sette diocesi della Chiesa d’Inghilterra, tra cui la diocesi di Londra; sei cattedrali della Chiesa d’Inghilterra, inclusa la cattedrale di Canterbury; due diocesi cattoliche (Northampton in Inghilterra e Catania in Italia); tre ordini religiosi cattolici, compreso l’ordine carmelitano internazionale; due chiese locali nel Regno Unito; otto enti di beneficenza cattolici, tra cui appunto l’Agesci.

«Crediamo come guide e scout cattolici dell’Agesci che sia necessario affermare con determinazione che esiste un rapporto indiscutibilmente malato tra un certo tipo di finanza e i cambiamenti climatici – dichiarano Roberta Vincini e Francesco Scoppola, presidenti del comitato nazionale Agesci –. La logica del “profitto a tutti i costi”, mina la cura e la custodia del nostro Creato. Disinvestimento dai combustibili fossili è, prima di tutto per noi guide e scout, una scelta educativa; di difesa dei nostri fratelli e sorelle che nei territori sfruttati vivono le più penose condizioni di povertà».

Il movimento Laudato Si’

Il coinvolgimento delle associazioni religiose, e in particolare di quelle cattoliche, inizia dopo l’enciclica di Papa Francesco Laudato Si’ del 2015, lo stesso anno del Trattato di Parigi e dell’Assemblea Onu sui 17 obiettivi sostenibili 2030. Un documento che ha dato origine poi al movimento Laudato Si’

Negli ultimi mesi, il movimento e le organizzazioni cattoliche nazionali che hanno già disinvestito in passato, si sono attivate per richiedere alle diocesi e alle istituzioni cattoliche italiane il disinvestimento dalle fonti fossili per un’economia di pace.