Giornata della Terra:cantine e mixologist che rendono i brindisi più consapevoli

Mixology a km zero invece per Comte de Montaigne, che per la 71esima Giornata della Terra, il 22 aprile, ha creato tre cocktail “verdi” a base di champagne in collaborazione con Facundo Gallegos, bar manager dell'albergo The St. Regis Venice. Il segreto? Ingredienti vegetali dei dintorni da “riciclare” poi in creative ricette culinarie e niente plastica per bicchieri e cannucce. I cocktail si potranno degustare nei bar dei St. Regis di Venezia, Firenze e Roma: trovate la ricetta di uno dei tre in fondo all'articolo.

Facundo Gallegos, bar manager dell’albergo The St. Regis Venice.

Tornando in Italia, la sensibilità ecologista ci porta in Piemonte, alla Cascina Castlèt di Costigliole d'Asti. In collaborazione con i ragazzi e le ragazze dell’Istituto Agrario Penna di Asti, la viticoltrice nota per il barbera superiore Passum e per il recupero del vitigno autoctono uvalino con il suo Uceline, ha mappato alberi, animali ed erbe selvatiche intorno alle vigne, posizionando cartelli che compongono un itinerario didattico e di rispetto della terra e della biodiversità, anche grazie al lavoro fatto negli anni con gli ornitologi che hanno posizionato nidi artificiali per richiamare gli uccelli fra le viti. Dopo la passeggiata, ci si riposa sulla panchina gigante creata da Chris Bangle, che ha punteggiato l'Alta Langa con le sue creazioni (per trovarle tutte: https://bigbenchcommunityproject.org).

I cartelli posizionati intorno alle vigne della Cascina Castlèt.

Più a nord, gli ambasciatori del Trentodoc Ferrari, Sparkling Wine producer del 2021 allo Champagne & Sparkling Wine World Championships, hanno appena pubblicato il loro primo Bilancio di sostenibilità per dare sostanza con i numeri e i risultati all'impegno verso il pianeta (lo si può leggere sul loro sito ).

Infine, certificazione “Fair’n Green” per la Kaltern, la più grande cantina sociale dell'Alto Adige e la prima realtà italiana che, nel 2019, ha scelto di seguire questo protocollo di sostenibilità attiva e consapevole. Il marchio, nato in Germania nel 2013, è oggi è tra le più autorevoli certificazioni per la viticoltura sostenibile in Europa e si basa sul rendere misurabili e verificabili gli obiettivi in quattro filoni: gestione aziendale, ambiente, società e catena del valore. Fair’n Green comprende 150 parametri, fra i più noti l'energia solare, la gestione migliore dei rifiuti e l'alleggerimento delle bottiglie, che li ha portati a risparmiare 18/20 tonnellate di vetro all'anno. E altri meno immediati, piccoli tasselli di un grande progetto, come la ricerca sugli orci in terracotta, dal ciclo di vita ben più lungo delle botti, per l'affinamento dei vini, il vapore per la pulizia anziché i lavaggi chimici, i tappi biodegradabili e gli imballaggi riciclati.