Giornate di primavera a Genova tra storia, escursionismo e sport

A Genova, è già primavera con colline e parchi immersi nel verde. Ma in questa stagione esplorare il centro storico è ancora più affascinante, fra mostre, musei, botteghe storiche (57 gli esercizi con più di 50 anni di attività) e profumo di focaccia. Gli eventi in città sono tanti, dai Rolli Days al Gala Pas de Deux, dalla BeDesign Week al Paganini Genova Festival. Accanto agli appuntamenti culturali e artistici, l'amministrazione comunale fa focus sullo sport come volano per il turismo e la scoperta del territorio. Genova sarà infatti Capitale europea dello sport 2024 e quest'anno ospiterà The Ocean Race The Grand Finale, un evento per il quale si stima l'arrivo di circa 2,5 milioni di visitatori nelle sei tappe e 200 milioni di visualizzazioni video sui social. Per scoprirla al meglio, si può usare il Genova City Pass, la card turistica ufficiale acquistabile in formula 24, 48 e 72 ore: si può creare una vacanza su misura, scegliendo tra vari percorsi tematici, accedendo ai siti più vicini ai propri gusti, utilizzando liberamente i mezzi pubblici.

