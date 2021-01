Giorno della Memoria, Papa: «Stare attenti, perché non accada più». Mattarella: «Ricordare è dovere di civiltà

A Pisa laurea in scienze pace a Liliana Segre

L’Università di Pisa ha deciso di conferire la laurea honoris causa in scienze della pace alla senatrice a vita Liliana Segre. L'annuncio dell'Ateneo in occasione del Giorno della memoria. La cerimonia per il conferimento si terrà il 2 febbraio parzialmente in presenza, nell'auditorium del Polo San Rossore 1938, e online: Liliana Segre terrà la sua lectio magistralis in collegamento a distanza.

Guerini, indifferenza più colpevole violenza



«L'indifferenza è più colpevole della violenza stessa», ha scritto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, in occasione della Giornata della Memoria.

Puglisi: l’Italia non è immune dal negazionismo

«Il 27 gennaio 1945 i soldati dell’Armata Rossa entravano ad Auschwitz e il mondo scopriva l’abominio dell'Olocausto. A distanza di 76 anni è preoccupante che in tutto il mondo aumenti il numero di coloro che definiamo negazionisti. Anche il nostro Paese, dove nel 1938 furono emanate le odiose leggi razziali, non è immune dal negazionismo: in circa 15 anni la percentuale di chi nega la persecuzione degli ebrei è passata dal 2,7% al 15,6% (ricerca Eurispes, ottobre 2020)», ha scritto la sottosegretaria al ministero del Lavoro Francesca Puglisi, in un post su Facebook nel Giorno della memoria. «Non solo non dobbiamo dimenticare - ha proseguito -, ma dobbiamo lavorare e impegnarci affinché la memoria serva a costruire un presente migliore e oggi, nella Giornata della memoria, trovo illuminanti queste parole di Liliana Segre, che l'orrore dei campi di sterminio l'ha vissuto sulla propria pelle: 'Ho la paura della perdita della democrazia, perché io so cos'è la non democrazia. La democrazia si perde pian piano, nell’indifferenza generale, perché fa comodo non schierarsi'».

Crimi, mai dimenticare l'orrore

«Non possiamo dimenticare l'orrore, né permettere l'oblio. Ogni giorno deve essere una #GiornataDellaMemoria. Ogni giorno dobbiamo coltivarne e preservarne il ricordo, per onorare tutte le vittime dell'Olocausto e per costruire un mondo più consapevole, di pace e di rispetto», ha scritto in un tweet il capo politico del M5s Vito Crimi.