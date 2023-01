Giorno della memoria, al Teatro dell’Opera il violino di Auschwitz e la storia di Shlomo Venezia operaio nei crematori

Un tragico turn over per evitare che gli operai riferissero cosa accadeva nelle camere di sterminio. Tanti i contributi nel documentario, dai racconti dell’autore Marcello Pezzetti, a quelli di alcuni esperti di Shoah e di persone molto vicine a Shlomo che appresero la sua storia solo dopo anni. Quando lo scrittore, morto nel 2012, finalmente trovò il coraggio di parlare e descrivere con precisione l’inferno, senza tuttavia ricorrere mai ad immagini troppo cruente, consapevole di rivolgersi soprattutto al suo uditorio più affezionato: gli studenti.

Il ruolo della cultura

Per la Presidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane Noemi Di Segni, è importante che sia il Teatro dell’Opera ad ospitare l’evento. «Non avevamo bisogno di comode poltrone per far sedere gli spettatori, ma avvertiamo l’esigenza di coinvolgere le istituzioni e una fondazione culturale come è il Teatro dell’Opera, nel nostro impegno a “fare memoria”. Perché è fondamentale assumersi la responsabilità di quello che è stato e sarà il ruolo della cultura, nel contrastare qualunque forma di discriminazione».