Giovane denuncia: «Violentata dal figlio di La Russa»

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, una giovane di 22 anni avrebbe denunciato per violenza sessuale il figlio del presidente del Senato Ignazio La Russa, Leonardo Apache, di 19 anni. Secondo la giovane, tutto sarebbe accaduto a casa del fondatore di Fratelli d’Italia. Il fascicolo è in Procura a Milano, sul tavolo del pm Rosaria Stagnaro, e le indagini sono coordinate dal procuratore aggiunto Letizia Mannella.

Secondo la giovane, la violenza sessuale si sarebbe consumata dopo una serata in discoteca e due drink. Ma il legale di La Russa, Adriano Bazzoni, ha chiarito che non c’è stata alcuna costrizione.

Loading...

L’inchiesta della Procura di Milano è stata aperta nei giorni scorsi ed è quindi ancora da istruire. Il pm Stagnaro e l’aggiunto Mannella, titolari del fascicolo, hanno delegato per le indagini la Squadra Mobile. A momento non sono ancora stati ascoltati i testimoni e, da quanto riferito, nemmeno la presunta vittima e si devono disporre gli accertamenti tecnici per ricostruire quanto accaduto la notte tra il 18 e il 19 maggio scorsi.

L'indagine per stupro

Secondo la ricostruzione del Corriere, la ragazza era a una serata in discoteca con amici. Ha raccontato di aver perso il controllo di se stessa e di essersi risvegliata con la sensazione di aver subito una violenza sessuale. Il tutto sarebbe accaduto il 18 maggio scorso. Era uscita a mezzanotte con un'amica per andare in una discoteca del centro vicino al Duomo: «Mentre ballavamo mi ero accorta della presenza di un mio compagno di scuola di liceo (…) Leonardo La Russa, figlio di Ignazio La Russa. Ci salutammo e da quel momento non ricordo più niente», ha raccontato. Ma ricorda di aver bevuto due drink prima di risvegliarsi nel letto di Leonardo.

Il risveglio

La ragazza ha spiegato che il mattino dopo si trovava «in assoluto stato confusionale». Ha raccontato che era «nuda nel letto con a fianco Leonardo La Russa», nudo anche lui. «Gli ho chiesto immediatamente spiegazioni del perché fossi lì in quanto non mi ricordavo nulla della serata», ha aggiunto la ragazza. «Spaventata», ha chiesto «cosa fosse successo, come siamo arrivati a casa, dove fossimo». Leonardo, secondo la giovane, ha così risposto: «Mi disse “siamo venuti qui dopo la discoteca con la mia macchina”». E poi «aveva avuto un rapporto con me sotto effetto di sostanze stupefacenti».