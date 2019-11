Giovani, digitali, vendono online: ecco le 400 aziende che crescono di più Le Pmi innovative guidano la classifica “Leader della crescita 2020” Il Sole 24 Ore-Statista. Mukako e Supermercato 24, entrambe del settore ecommerce, ottengono i primi due posti di Laura La Posta

Alcune imprese di Leader della crescita 2020. 1. Luca e Roberto Terrazzan (Automotive Broker); 2 Luca Conti (Macropix); 3 Valerio Tabacchi (Stayincortina); 4 Ugo Vespier, Marco Paolieri e Maurizio Sambati (Viralize); 5 Matteo Danieli (Bending Spoons); 6 Aurelio Balletti (Comal); 7 Claudio Storti, Patrizia Monti e Claudio Samarati (Igw); 8 Martina Cusano e Elisa Tattoni (Mukako); 9 Il team di Rosano Dy Fruit

Controcorrente. Come salmoni nel fiume spesso in secca dell’economia italiana. Sono piccole e medie imprese (Pmi) italiane cresciute in controtendenza rispetto alla congiuntura ristagnante, nel triennio 2015-2018. Il Sole 24 Ore e Statista, società leader mondiale dell’analisi statistica, ne hanno identificate 400 e le hanno incoronate Leader della crescita 2020. La classifica, al suo secondo anno, è navigabile nel sito ed è analizzata nell’annuale dossier Rapporto Leader della crescita .

Il segreto della crescita

«Statista realizza questi ranking in tutto il mondo, ma quello italiano è sempre speciale – spiega Thomas Clark, partner associato e direttore dello sviluppo corporate e affari internazionali di Statista –. Resto sempre ammirato dalla capacità delle aziende italiane di lavorare spesso in ambiti tradizionali, come l’alimentare o il design, ma sempre con un twist intelligente e innovativo o incorporando tecnologie all’avanguardia. Proprio la combinazione di questi due ingredienti crea i campioni della crescita made in Italy».

Clark è convinto che la classifica dei Leader continuerà a rimanere al top fra quelle internazionali realizzate, anche perché «il recente Global economic outlook sull’Italia di Statista mostra che la percezione sulla futura situazione economica italiana fra gli esperti è molto migliorata negli ultimi mesi». Inoltre, le aziende del nostro Paese performano bene anche nel ranking europeo Fastest growing companies.

E non si tratta di fuochi di paglia: la lista prende in considerazione i risultati ottenuti nell’arco di un triennio e il 46% delle aziende erano anche nel ranking dello scorso anno. Imprese passate al setaccio non solo per i risultati economici ma anche per la reputazione, che hanno visto il loro giro d’affari lievitare mentre l’economia italiana ristagnava . Il valore medio di crescita registrato dalle 400 aziende Leader della crescita è infatti del 45,8%, con 23 con più del 100% di crescita annua; il valore minimo registrato è invece dell’11,4%: comunque a due cifre, segnala Clark.

LA TOP 5 DI LEADER DELLA CRESCITA 2020 Cagr, dati in percentuale. (Fonte: Leader della Crescita 2020)

La prima leva: l’e-com

Quattro le leve di sviluppo che sembrano aver spinto il business di molte fra le società dell’elenco. La prima è il boom continuo del commercio elettronico in Italia, che ha sostenuto il business non solo dei migliori siti di e-com ma anche delle società di consulenza digitale e di trasporto merci. In questa categoria rientrano le prime due aziende.