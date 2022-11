Giovani artigiani ispirati dagli algoritmi: così Ynap rivoluziona l’industria della moda

Francesca Garrone, una delle studentesse del Politecnico di Milano coinvolte nel programma The Modern Artisan, al lavoro nel Textile Center della The Prince’s Foundation a Dumfries House

Per Ynap è una sfida importante, anche alla luce del passaggio, lo scorso agosto, della quota di maggioranza a Farfetch, che potrà così avvalersi anche in questo ambito della pionieristica esperienza della piattaforma che conta 5,3 milioni di clienti in 180 Paesi: «Abbiamo un posizionamento unico nel mercato, con un archivio di oltre 20 anni di dati sugli acquisti, che ci consente di conoscere profondamente i nostri clienti - aggiunge Loehnis -. È un’impostazione che guida tutte le nostre attività e vogliamo che sia centrale anche per The Modern Artisan».

La collezione è in vendita solo sulle piattaforme di Yoox e Net-a-Porter, anche se il gruppo non esclude un futuro approdo nel retail “fisico”, sulla scia del successo del pop up store della linea interna 8 by Yoox aperto a Montauk, a Long Island, la scorsa estate. «Uno dei grandi cambiamenti che stiamo vedendo nel mercato globale del lusso è la crescente prevalenza delle generazioni più giovani - nota la ceo -. Gli acquisti di Millennials e della Gen Z saranno il 70% del mercato entro il 2025, generazioni che hanno caratteristiche che rivoluzioneranno il settore, perché sono guidate da valori, attivi socialmente, in cerca di nuovi canali per comunicare con i marchi. Per noi questo segmento è di cruciale importanza, ed è per questo che siamo sempre alla ricerca di come sviluppare i nostri negozi online per soddisfare al meglio i loro bisogni. Dall’altro lato, vogliamo continuare a dar vita a una nuova serie di talenti che renderanno migliore il futuro dell’industria, anche attraverso programmi come The Modern Artisan, che si basa e alimenta una mentalità sostenibile sia per i creativi sia per i consumatori».

Questa nuova generazione di “artigiani moderni” è formata da designer consapevoli dell’impatto di ogni loro scelta creativa ed è un obiettivo che Ynap vuole condividere con l’industria della moda. Giovani talenti che hanno già trovato spazio in Ynap (come designer per la linea 8 by Yoox), ma anche in Max Mara, Moncler, Zegna, Off White. Dove vogliono portare la loro piccola e potente rivoluzione nata sotto gli alberi di un bosco scozzese.