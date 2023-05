Giovani che raccontano aspettative e sogni

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Dopo l’epidemia il mondo del lavoro sta cambiando e deve affrontare nuove sfide. Un contesto complesso in cui stanno emergendo nuove professioni, mentre per quelle tradizionali diventerà sempre più decisivo l’aspetto formativo. In tre eventi del Festival viene data la parola ai giovani, a come immaginano il loro futuro.

GIOVEDÌ 25 MAGGIO

Il lavoro che mi aspetto. Il festival dei giovani

I protagonisti: Andrea Tardiola (direttore generale Inail), Giorgio Pogliotti (Il Sole 24 Ore)

VENERDÌ 26 MAGGIO

Il lavoro che mi aspetto. Il festival dei giovani

I protagonisti: Samantha Cristoforetti (astronauta Agenzia spaziale europea), Roberto Battiston (Università degli Studi di Trento), Cheo Condina (Radiocor)

VENERDÌ 26 MAGGIO

Il lavoro che mi aspetto. Il festival dei giovani

I protagonisti: Davide Tabarelli (presidente Nomisma Energia)