Giovani di Confindustria: il Governo alzi l’asticella sull’evasione. Pnrr, serve uno scatto da Formula 1

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Sull'attuazione del Pnrr «l’Italia non può essere un Paese a responsabilità limitata», il Governo «è riuscito a portare a casa una maggiore flessibilità nell’attuazione del piano. Siamo consapevoli delle sue difficoltà, arrivato a corsa già iniziata. Ma la macchina dello Stato è in panne da anni e dobbiamo rivolgerci a voi, che oggi ne siete alla guida. Quindi, chiariamoci: non ci accontenteremo di ascoltare rimpalli di responsabilità, né sul presente né sul passato». Così Riccardo Di Stefano, presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria, intervenendo al 52esimo Convegno nazionale del movimento in corso a Rapallo, sottolineando che «il nostro chiodo fisso è che il Pnrr sia implementato, con decisione».

Pnrr, serve uno scatto di Formula 1

Del resto, le principali risorse su cui l’Italia potrà contare sono quelle del Pnrr. «Proprio quel Pnrr che ci rende un sorvegliato speciale perché banco di prova per tutta l'Unione. Infatti, il successo di Next Generation Eu renderebbe il meccanismo di debito comune che lo ha finanziato replicabile. Questo incontra, però, molte resistenze. Spiace dirlo, comprensibili», ha detto Di Stefano, chiedendo al Governo di «esercitare la giusta pressione sui soggetti attuatori», con uno sforzo che deve «assomigliare più a uno scatto di Formula 1 che a gara tra tricicli». Secondo Di Stefano «riscrivere il Piano senza superare i meccanismi inceppati che lo bloccano sarebbe un esercizio inutile. Perché non discutiamo sul fatto che rimodularlo sia necessario, ma è arrivato il tempo di chiudere la diagnosi e passare alla terapia. Ci auguriamo che il Governo si stia muovendo in questa direzione». E se alcuni soggetti attuatori non ce la fanno, per motivi strutturali o congiunturali, «cambiamoli, o affianchiamoli e potenziamoli, ma in fretta. Ciò non significa punire ma, al contrario, aiutare e sollevare. E soprattutto rispondere al continuo grido d’aiuto che sentiamo arrivare da chi non ha i mezzi o le competenze interne per realizzare il Piano».

Loading...

Il governo alzi l’asticella su evasione

Sull’evasione «invitiamo con forza il Governo ad alzare l’asticella», è stato l’appello lanciato a Rapallo nell’osservare che finora è mancata «solo la determinazione politica e amministrativa di aggredirla». «L’ingiustizia e l’ammanco di risorse che l’evasione determina sono indegne di un Paese civile», a giudizio di Di Stefano, per il quale «che sia grande o piccola, la sua gravità non cambia. Perché entrambe ci parlano di un rapporto distorto con la cosa pubblica. Quel “prendi e scappa” che è un problema prima di tutto culturale e poi materiale».

Piani chiari e risorse congrue per competitività

In Italia, per sostenere la competitività delle imprese, occorre «un piano almeno quinquennale per l’Industria 5.0 per consentire una pianificazione degli investimenti. Con meccanismi applicativi chiari, semplici e stabili nel tempo. E con risorse congrue». Secondo il presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria «farà bene al Paese, non solo alle imprese, perché al centro di Industria 5.0 ci sono le persone e le conoscenze». Ed è impossibile realizzarla «senza una rete solida di competenze scientifiche di base e diversificate. Solo queste possono far nascere nuove frontiere industriali d’avanguardia», a detta di Di Stefano. Per sostenere l’industria, occorre dunque puntare sulla competitività: «La frontiera per diventare un Paese fortemente competitivo può essere superata. Se non accade è perché vengono sprecate risorse e opportunità. E mentre i forti sopravvivono, i deboli perdono ogni speranza. Lo Stato non è un limone da spremere», ha spiegato il presidente dei Giovani Industriali rivolgendosi «a tutte le forze economiche e sociali, e quindi anche a noi stessi, nel ribadire che deve essere un impegno di tutti non soffocare le potenzialità dell’Italia con interessi corporativi. Perché l'interesse generale non è la somma aritmetica degli interessi particolari. Non capirlo è un atteggiamento miope nel presente e autolesionistico nel futuro».

Under 40, sviluppo di operazioni di basket bond

Per i giovani che avviano un’azienda da zero, o che hanno già iniziato e vogliono farla crescere, «chiediamo al Governo di agire per promuovere l’accesso degli imprenditori under 40 a strumenti di finanza alternativa. In particolare, sostenendo lo sviluppo di operazioni di basket bond. Lo strumento va disegnato a misura di imprenditori giovani. Per farlo occorre rafforzare la garanzia di prima perdita prestata dal Fondo di Garanzia per le Pmi, abbassando la soglia minima delle emissioni garantibili ad almeno 500.000 euro dagli attuali 2 milioni».