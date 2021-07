Salvini: giustizia, vera riforma con il referendum. Giovani industriali: «Riscriviamo la Carta economica»

5' di lettura

«Oggi a guidare questo Paese c’è un governo istituzionale di alto profilo. Abbiamo ritrovato la coesione nazionale. Abbiamo a disposizione una enorme mole di fondi. Ora serve anche una visione, per riscrivere la Costituzione economica del Paese».

Il leader dei Giovani Imprenditori di Confindustria, Riccardo Di Stefano, si rivolge ai leader politici al convegno degli industriali under 40. «Abbiamo una domanda da farvi: qual è la vostra idea di storia futura? Ci piacerebbe trovare terreno fertile per costruire una visione condivisa del Paese e un metodo per attuarla. Ma a volte, questa, non sembra la volontà di tutti. E ci dispiace».

Loading...

Salvini, applicare codice europeo degli appalti

Tra gli esponenti politici presenti al convegno Matteo Salvini: «Vorrei la sospensione del codice degli appalti italiano e l’applicazione immediata di quello europeo» ha detto il leader della Lega. Continuando a parlare di opere pubbliche e costruzioni, Salvini ha ricordato l’esempio del Modello Genova: «Il ponte è stato ricostruito a tempo di record: non un giorno di ritardo, non una tangente. È un modello applicabile in tutta Italia. Fosse per me, applicherei il modello Genova a tutti i cantieri in Italia». In questa ottica, Salvini ha ricordato che attraverso il piano europeo Next Generation Eu, «ci sono 229 miliardi di euro, due terzi a prestito» da spendere e «voglio essere nella stanza dove si decide, mi prendo responsabilità non di stare fuori ma di accompagnare il processo di spesa e cambiamento. Poi con le prossime elezioni punto a vincere per gestire prossimi 5 anni».

Salvini, bene Cdm ma vera riforma referendum



Salvini ha deto che «la riforma della giustizia approvata in Consiglio dei ministri è un primo passo, va bene. Noi siamo al governo con Draghi per riformare rivoluzionare e ammodernare questo Paese. Ma la vera e sostanziale definitiva e importante riforma della giustizia la fanno gli italiani firmando nelle piazze e nei comuni. Dopo 30 anni di chiacchiere, di mancate riforme, questi referendum saranno un aiuto a Draghi per correre nel suo processo riformatore e la garanzia che se qualcuno si metterà di traverso in Parlamento, e penso ai 5 Stelle, saranno gli italiani con la firma e col voto per il referendum a dare veramente tempi certi certezza della pena e giustizia giusto».

Bonetti: anche incentivi a imprese contro gap donne

Per rimuove il gap che penalizzano il lavoro delle donne uno strumento pò essere anche quello di «defisicalizzare le politiche delle imprese per la promozione del lavoro femminile» ha detto il ministro per le pari opportunità e per la famiglia, Elena Bonetti, partecipando al convegno dove sottolinea di aver «molto apprezzato» i passaggi della relazione del presidente Di Stefano. Ed in particolare, il fatto «che ha posto al centro due obiettivi apparentemente distinti ma da affronatre insieme: il tema demografico ed il tema del lavoro femminile, siamo ultimi in Europa in entrambi i fattori».