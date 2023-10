Giovani Confindustria: manovra non sia rinunciataria, serve taglio cuneo strutturale

Giusto stop al reddito di cittadinanza

Tra gli attestati di merito riconosciuti al governo, quello di «aver messo il Sud al centro della sua agenda, identificando imprese e lavoro come protagonisti dello sviluppo».Condivisa «anche la scelta, politicamente difficile, di cambiare il reddito di cittadinanza. Vogliamo però che funzionino le politiche attive e la piattaforma Siisl», avverte Di Stefano, «perché il punto è rendere le persone in grado di emanciparsi, dai sussidi». E aggiunge: «Dopo il Dl Sud «è urgente scrivere una strategia di politica industriale chiara». Per gli industriali under 40, per il Sud, «lo Sportello Unico Zes e l’autorizzazione unica sono strumenti positivi. Dovranno però processare un’enorme mole di istanze senza creare colli di bottiglia. Perché, a volte, semplificare tutto per tutti significa non semplificare affatto».

Sì a piccoli reattori modulari da usare in aree industria

Quanto al nucleare «dai referendum del 1987 e del 2011 è cambiato quasi tutto. Sono evolute le tecnologie, la sicurezza e l’efficienza degli impianti. E se tutto cambia, non possiamo restare fermi. Le nuove tecnologie spingono verso reattori di piccola taglia e micro-reattori. Piccoli, modulari, direttamente utilizzabili nelle aree industriali che diventerebbero, così, energeticamente indipendenti».

Ripensare gestione flussi migratori

Un passaggio della relazione è dedicato al capitolo migrazioni che «non sono solo un’emergenza o un problema di ordine pubblico». Per Di Stefano «va ripensato, allora, il modello di gestione dei flussi migratori, rafforzandone la regia nazionale ed europea, con risorse e strumenti congrui. Per gestirli e orientarli, invece che subirli». «Nel 2050, in Italia saremo 4,5 milioni in meno, come prevede l’Istat. È certo: il sistema produttivo e l’organizzazione del lavoro si dovranno ripensare, di fronte a questi numeri. Vale per la natalità, quanto per le politiche migratorie. Servono schemi di pensiero declinati al futuro, in un mondo in cui competenze e tecnologie non hanno frontiere e non chiedono passaporto»





