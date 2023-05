Per gli under 30 arrivano conti correnti agevolati fino a 100mila euro per finanziare gli studi: ecco come funzionano

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Governo pensa a conti dedicati a condizioni agevolate per gli studenti per sostenere le spese scolastiche. A prevedere la misura è il testo (ancora in forma provvisoria) del ddl Made in Italy in arrivo nel Consiglio dei ministri della prossima settimana che istituisce il “Programma di Risparmio e Investimento per l’Istruzione e la Formazione Avanzata” per «agevolare il risparmio e l’investimento» per «sostenere le spese per l’istruzione secondaria e terziaria e la formazione professionale avanzata».

Le banche che aderiscono al programma consentono a persone con meno di 30 anni l’apertura di “conti di risparmio e investimento” a condizioni agevolate, favorendo anche forme di periodico versamento da parte di terzi attraverso donazioni o crowdfunding.

Il limite di 100mila euro

Il conto dedicato, unico per ciascun beneficiario, non supera l’importo complessivo di 100mila euro e può essere alimentato con apporti annuali del beneficiario o di terzi non superiori complessivamente a 10mila euro. Oltre questa soglia non sono previste le agevolazioni. Le risorse versate, dal beneficiario o da terzi, e gli strumenti finanziari depositati sul conto non sono «soggette ad alcun contributo, tassa, canone o imposizione fiscale dal deposito» fino al compimento del trentesimo anno di età del beneficiario se l’intestatario ha un Isee fino a 40mila euro. Le risorse versate e gli strumenti finanziari depositati sul conto dedicato costituiscono patrimonio destinato e possono essere utilizzati, salvo circostanze eccezionali, una volta compiuti i 16 anni «esclusivamente per il sostenimento delle spese funzionali, dirette ed indirette, per la formazione e l’istruzione avanzata del beneficiario».

Le spese ammesse: dai libri di testo all’alloggio

Rientrano tra le spese ammesse quelle per l’avvio e il completamento di percorsi di istruzione secondaria, percorsi di istruzione terziaria offerti dalle Università e dalle istituzioni dell’Afam (Alta formazione artistica, musicale e coreutica) e percorsi di formazione terziaria professionalizzante offerti dagli Its (Istituti tecnici superiori) e altri corsi del sistema della istruzione e formazione tecnica superiore, sia in Italia che all’estero, nonché le spese per l’acquisto di libri di testo ed altro materiale didattico e quelle per l’alloggio nella città ove ha sede l’istituto di formazione e specializzazione, se differente da quello di residenza o domicilio familiare del beneficiario.

I controlli

Se il denaro viene speso per scopi diversi o prima del compimento del sedicesimo anno di età, i benefici ottenuti decadono. Sono previsti controlli a campione sul corretto impiego delle risorse.