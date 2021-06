Giovani: deludono Roma, Rimini e Milano. Università-lavoro, doppietta Friuli Venezia Giulia

2' di lettura

Trieste prima per laureati (il 41,6% dei ragazzi e delle ragazze tra i 25 e i 29 anni), Pordenone in testa per la bassa disoccupazione nella fascia di età 15-29 anni. La coppia d'assi calata dal Friuli Venezia Giulia in due parametri così importanti è uno degli elementi di spicco nell'indagine del Sole 24 Ore sulla qualità della vita dei giovani. Ma la regione che stravince nella classifica generale fondata su 12 parametri è l'Emilia Romagna.

Un successo a mani basse, con il podio monopolizzato dal trio Ravenna, Ferrara, Forlì-Cesena e, spostandoci un pochino a Ovest, con altri territori - quelli di Piacenza, Parma e Bologna - che conquistano rispettivamente il quinto, il sesto e l'ottavo posto. La maglia rosa Ravenna vanta una media di piazzamenti molto alta, finendo nella prima metà delle varie graduatorie 10 volte su 12, e compare tre volte nelle prime cinque, risultando quarta per le aree sportive all'aperto e quinta sia per il ridotto divario dei canoni di affitto tra centro e periferia sia per la proposta di concerti sul territorio.In controtendenza nella regione capofila - e più precisamente nella stessa Romagna delle “medagliate” Ravenna e Forlì Cesena - ecco la deludente performance sui giovani offerta da Rimini, che in classifica generale arriva 97ª (ultima fra i territori del Nord) anche a causa della quartultima posizione per quanto riguarda i canoni medi di locazione e della 98ª nel tasso di imprenditorialità giovanile, nonché per il fatto di non essere mai presente nelle top ten dei vari parametri.

La delusione delle metropoli

Una presenza tra le prime dieci non manca invece alle metropoli Milano e Roma (terza e quinta nella graduatoria dei laureati), che però hanno un “saldo” generale decisamente negativo. La provincia del capoluogo lombardo finisce 76ª, mentre quella della Capitale è addirittura penultima. Diversi i fattori comuni di disagio nel rapporto con i giovani: alto prezzo degli affitti (Milano 99ª, Roma ultima al 107° posto), poche aree sportive all'aperto (Milano 100ª, Roma 105ª), alta età media per le donne al primo parto (Milano 99ª, Roma 100ª, in entrambi i casi sfiorando i 33 anni).

Sud sempre in coda

L'ultimo gradino della classifica generale è occupato dal Sud Sardegna, e nelle dieci posizioni di coda si trovano altre otto meridionali: le pugliesi Barletta-Andria-Trani, Taranto, Lecce e Foggia, la lucana Potenza (mentre Matera sfoggia un bel 49° posto), le campane Napoli e Avellino, la calabrese Crotone. La stessa Crotone, peraltro, riesce a volte a distinguersi in positivo, particolarmente per il primo posto negli amministratori under 40 e perfino per il primato nell'imprenditoria con titolari sotto i 35 anni. Una classifica, quest'ultima, dominata dalle province del Sud, dove evidentemente la buona predisposizione dei giovani si è affermata più facilmente anche a fronte di un numero meno alto di imprese in generale. Un altro “oro” meridionale, infine, è quello conquistato da Siracusa: qui l'età media delle donne alla nascita del primo figlio (30,7 anni) è la più bassa d'Italia.