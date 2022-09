«Giovani e didattica, la Triennale fa scuola»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Carla Morogallo, nata a Gioia Tauro nel 1980, è stata nominata direttrice generale della Fondazione La Triennale di Milano a maggio. Dopo la laurea in Conservazione dei beni culturali a Pisa nel 2005, approda all’istituzione milanese come tirocinante, nell’ufficio Iniziative culturali. Inizia, come racconta, facendo fotocopie. Da allora ricopre numerosi ruoli, con responsabilità crescente. Oggi si orienta tra i dettagli dell’Automa Settala - diavolaccio meccanico del Seicento all’interno della mostra Corridoio Rosso compresa nella 23esima Esposizione internazionale, Unknown unknowns, visitabile fino all’11 dicembre - e tra quelli del futuro prossimo di Triennale.

Dalla Calabria a Milano, come avviene questo approdo?

Cercavo una componente pratica, un approccio al fare che si aggiungesse al pensare. L’incontro con Milano e con Triennale è stato amore a prima vista. Dopo la prima esperienza nella produzione di mostre sono passata al settore architettura. Ho cominciato a capire tutte le possibilità che racchiude questo luogo, senza bisogno di muoversi.

Quali sono le tappe significative di questo percorso?

Il 2007: la nascita del Triennale Design Museum, di cui ho coordinato la produzione culturale e le iniziative internazionali. Il lavoro al padiglione di Expo negli spazi di Triennale curato da Germano Celant (Arts & Foods. Rituali dal 1851, ndr). In quell’occasione nasce il progetto di mediazione culturale tra Triennale e gli atenei della città per formare personale che partecipasse alla produzione dei contenuti e li trasmettesse al pubblico. È stato un cambio di passo: investire nei giovani e allo stesso tempo dare al visitatore un’attenzione che vada oltre la mera lettura dei contenuti. È un progetto che continua e che è stato replicato anche da altre istituzioni.

Una formazione umanistica per un lavoro (anche) manageriale: quale valore aggiunto?

Porta a un approccio per cui gli aspetti gestionali devono conciliarsi con quelli culturali. Non c’è rapporto di subordinazione alla sostenibilità economica. Questo porta a intervenire sui processi con una prospettiva diversa da quella solamente amministrativa, che pure è importante. È un equilibrio.

Qual è la missione di Triennale?

Riuscire a dare uno sguardo sul futuro, attraverso i temi della contemporaneità. Abbiamo la responsabilità di dare dei temi, per stimolare la curiosità costruttiva tramite l’interdisciplinarità: un processo educativo, formativo. Triennale non è un contenitore. È un centro di produzione culturale, come hanno dimostrato le mostre su Enzo Mari o Saul Steinberg.