Giovani e lavoro: «colloqui» a distanza per 500 studenti con il progetto Tecnicamente

Nonostante la chiusura delle scuole, anche quest'anno riparte TecnicaMente, il progetto di Adecco, nato nel 2014 con l'obiettivo di mettere in contatto i giovani provenienti da istituti superiori di estrazione tecnica con il mondo delle aziende.

Forte dei numeri del 2019 durante il quale sono stati coinvolti 1.500 ragazzi in 100 scuole di tutta Italia, di cui 700 hanno deciso di entrare nel mondo del lavoro, Adecco ha ripensato il programma con molte novità viste la straordinaria situazione in cui l'Italia e il mondo della scuola si trovano a causa dell'emergenza sanitaria.

500 ragazzi in 30 scuole distribuite sul territorio nazionale saranno protagonisti di un programma di approfondimento dedicato al mondo del lavoro, con video, slide, webinar e lezioni a distanza per aiutarli ad affrontare la ricerca di lavoro una volta diplomati. I corsi, tenuti da esperti Adecco, metteranno in luce quali sono le esigenze delle aziende del territorio e aiuteranno i ragazzi a proporsi nel migliore dei modi, valorizzando attitudini e competenze,

Il programma vedrà coinvolti più di cinquanta esperti selezionatori Adecco, oltre 180 aziende che si sono rese disponibili a valutare candidature di diplomati da istituti tecnici e 30 tra professori e dirigenti scolastici che hanno reso possibile la strutturazione del programma anche a distanza.

“Continua dunque anche nel 2020 l'iniziativa di Adecco che, in 6 anni ha visto coinvolti xx studenti e xx aziende di tutto il territorio nazionale – ha dichiarato Massimiliano Medri, Managing Director di Adecco Workforce Solutions. Anche quest'anno, nonostante le innumerevoli difficoltà legate al periodo, abbiamo voluto dare un contributo agli oltre 500 studenti protagonisti di TecnicaMente che verranno adeguatamente “formati al mondo del lavoro” grazie alla collaborazione con le impese che potranno illustrare anche esigenze, modalità di selezione, approccio. Il nostro ruolo è aiutare i ragazzi a rapportarsi con il mondo industriale in modo efficace, valorizzando competenze e attitudini. TecnicaMente ha mostrato di essere negli anni uno strumento efficace, aiutando solo nel 2019 115 studenti a trovare impiego appena usciti dalle scuole superiori”.