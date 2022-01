Giovani e lavoro: il piano del Governo per ridurre i Neet in Italia

Il Piano nazionale pluriennale (2021-2027)

L'Agenzia nazionale per i giovani (ANG) è impegnata nella predisposizione di un apposito Piano nazionale pluriennale 2021-2027 sull'Inclusione dei giovani con minori opportunità nei Programmi Erasmus+ e Corpo Europeo di Solidarietà che consentirà lo sviluppo di obiettivi strategici, indicatori, misure di monitoraggio e valutazione in termini di inclusione e diversità nel contesto nazionale. In linea con i regolamenti istitutivi dei Programmi Erasmus+ e Corpo Europeo di Solidarietà, il Piano Nazionale dell'ANG si rivolge a tutti i giovani che

incontrano ostacoli nel proprio percorso di vita, studio o inserimento lavorativo e che impediscono loro l'accesso alle opportunità europee che li riguardano.



Neet, una platea di oltre tre milioni di persone tra 15-34 anni

Nel report “Neet working” elaborato dal ministero per le Politiche giovanili viene spiegato che i Neet in Italia nella fascia d'età 15-34 anni sono più di 3milioni, con una prevalenza femminile pari a 1,7 milioni. Dopo la Turchia(33,6%), il Montenegro (28,6%) e la Macedonia (27,6%), nel 2020 l'Italia è il Paese con il maggior tasso di Neet in Europa. I dati mostrano come il 25,1% dei giovani italiani tra i 15 e i 34 anni (1 su 4) non lavora, né studia, né è coinvolto in un percorso formativo. Osservando l'andamento dei dati degli ultimi dieci anni, è possibile osservare che la percentuale di Neet in Italia, dopo essere cresciuta notevolmente con l'impatto della Grande recessione (arrivando a 27,4% nel 2014), non è poi tornata sui livelli precedenti e si è inoltre ampliato il divario con la media europea. Disaggregando il dato anagrafico per classi d'età più ridotte, emerge che 1 giovane su 3 fra i 20 e i 24 anni rientra nella definizione di Neet, mentre tra i giovanissimi (15-19 anni) 1 su 10 è fuori dal mondo della scuola e del lavoro.

Le caratteristiche

Osservando i dati per fasce d'età è possibile osservare che nella fascia di età scolare (15-19 anni) i Neet italiani sono il 75% in più della media europea; nella fascia di età universitaria (20-24 anni) i Neet italiani sono il 70% in più della media europea; la percentuale non muta per la fascia di età post-universitaria (25-34 anni). Con riferimento alla dimensione di genere, come avviene in altri Paesi europei, anche in Italia si registra una marcata differenza a scapito delle donne. Con il crescere dell'età si osserva un progressivo sbilanciamento della quota femminile tra i Neet, che passa dal 45% della fascia d'età più giovane (15-19 anni) al 66% di quella più matura (30-34 anni). Osservati per condizione di inoperatività, tra i 3 milioni di Neet nella fascia di età 15-34 i disoccupati, ovvero chi non ha un lavoro ma lo sta attivamente cercando, sono circa 1 milione, mentre gli inattivi, ovvero chi non ha un lavoro e non lo sta cercando o non è subito disponibile ad accettarlo, sono i restanti 2 milioni. All'interno del gruppo delle persone inattive, è possibile riscontrare una prevalenza femminile più accentuata rispetto ai disoccupati, pari al 75%.

Il Mezzogiorno su livelli doppi rispetto al Nord

Nell’ambito dell’aggiornamento annuale del sistema di indicatori del Benessere equo e sostenibile dei territori - l’indagine risale a settembre scorso - l’Istat ha messo in evidenza che dopo alcuni anni di diminuzione, la percentuale di giovani che non lavorano e non studiano è tornata a salire, raggiungendo nel 2020 il 23,3% in media-Italia (+1,1 punti percentuali rispetto al 2019). Il trend è accentuato al Nord (16,8%; +2,3 punti) e al Centro (19,9%; +1,8 punti). Il Mezzogiorno, che registra invece una contrazione modesta (-0,4 punti), resta comunque su livelli doppi rispetto al Nord, con circa un giovane di 15-29 anni su tre che non è inserito in un percorso di istruzione o formazione né è occupato (32,6%).

La provincia con il valore più alto è Crotone

La distribuzione tra le province mostra una evidente divaricazione tra l'area del Nord-est e la Sicilia, dove la quota di Neet tocca il 40% a Messina, Catania e Caltanissetta. Tuttavia, la provincia con il valore più alto del tasso è, anche nel 2020, quella di Crotone (48%), che marca una distanza notevole da Pordenone (10,7%), Ferrara (11,1%) e Sondrio (11,9%), le province più virtuose.